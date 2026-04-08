Праздничный стол всегда хочется сделать не только вкусным, но и эффектным. Салат "Гнездо глухаря" – это именно тот вариант, который сочетает яркую подачу и знакомые ингредиенты. Он выглядит оригинально и сразу привлекает внимание гостей. Такое блюдо станет настоящим украшением любого застолья.

Идея приготовления эффектного праздничного салата "Гнездо глухаря" опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 300 г

маринованный лук – 1 шт.

огурец – 1-2 шт.

вареные яйца – 3 шт.

твердый сыр – 100 г

майонез – по вкусу

Для украшения:

картофельная соломка – 100-150 г

перепелиные яйца – 5–6 шт.

укроп – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками или разобрать на волокна

2. Огурцы нарезать соломкой или кубиками.

3. Вареные яйца очистить и нарезать.

4. Твердый сыр натереть на средней терке.

5. Лук замариновать: добавить соль 0,5 ч.л., сахар 1 ч.л., уксус 9% 1,5 ст.л..

6. Залить кипятком (70 мл), добавить черный перец и оставить на 30 минут. После этого хорошо отжать.

7. Все подготовленные ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить майонез и хорошо перемешать до однородности.

8. По желанию приготовить картофельную соломку: картофель тонко нарезать, залить холодной водой на 10 минут, просушить и обжарить в большом количестве масла до золотистой корочки, слегка посолить.

9. Готовый салат выложить в форму или подать порционно.

10. Сверху украсить картофельной соломкой, перепелиными яйцами и зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: