Праздничный салат "Гнездо глухаря": удивите гостей оригинальным блюдом
Праздничный стол всегда хочется сделать не только вкусным, но и эффектным. Салат "Гнездо глухаря" – это именно тот вариант, который сочетает яркую подачу и знакомые ингредиенты. Он выглядит оригинально и сразу привлекает внимание гостей. Такое блюдо станет настоящим украшением любого застолья.
Идея приготовления эффектного праздничного салата "Гнездо глухаря" опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 300 г
- маринованный лук – 1 шт.
- огурец – 1-2 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 100 г
- майонез – по вкусу
Для украшения:
- картофельная соломка – 100-150 г
- перепелиные яйца – 5–6 шт.
- укроп – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками или разобрать на волокна
2. Огурцы нарезать соломкой или кубиками.
3. Вареные яйца очистить и нарезать.
4. Твердый сыр натереть на средней терке.
5. Лук замариновать: добавить соль 0,5 ч.л., сахар 1 ч.л., уксус 9% 1,5 ст.л..
6. Залить кипятком (70 мл), добавить черный перец и оставить на 30 минут. После этого хорошо отжать.
7. Все подготовленные ингредиенты соединить в глубокой миске, добавить майонез и хорошо перемешать до однородности.
8. По желанию приготовить картофельную соломку: картофель тонко нарезать, залить холодной водой на 10 минут, просушить и обжарить в большом количестве масла до золотистой корочки, слегка посолить.
9. Готовый салат выложить в форму или подать порционно.
10. Сверху украсить картофельной соломкой, перепелиными яйцами и зеленью.
