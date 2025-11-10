Праздничный салат "Зимняя сказка": делимся простым рецептом

Рецепт блюда

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а для более сытных нужно добавить мясо, креветки, сыр, вареные яйца. А для яркого вкуса подойдут консервированные ананасы, лук зеленый, любая зелень, цедра и мякоть цитрусовых. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Зимняя сказка", который очень быстро готовится. 

Ингредиенты:

  • филе 300 г
  • ананас 150 г
  • жареные грибы 200 г
  • сыр 100 г
  • майонез по вкусу
  • яйца 3 шт. 

Способ приготовления: 

1. Отварите куриное филе, нарежьте кубиками, ананас также порежьте, яйца натрите. 

2. Обжарьте шампиньоны до золотистой корочки. 

3. Соберите слоями, смазывая майонезом каждый слой: курица, майонез, грибы, майонез,  ананас, яйца, майонез, сыр. Украсьте зеленью и гранатом, охлади 30 минут.

