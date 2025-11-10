Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а для более сытных нужно добавить мясо, креветки, сыр, вареные яйца. А для яркого вкуса подойдут консервированные ананасы, лук зеленый, любая зелень, цедра и мякоть цитрусовых.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Зимняя сказка", который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

филе 300 г

ананас 150 г

жареные грибы 200 г

сыр 100 г

майонез по вкусу

яйца 3 шт.

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе, нарежьте кубиками, ананас также порежьте, яйца натрите.

2. Обжарьте шампиньоны до золотистой корочки.

3. Соберите слоями, смазывая майонезом каждый слой: курица, майонез, грибы, майонез, ананас, яйца, майонез, сыр. Украсьте зеленью и гранатом, охлади 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: