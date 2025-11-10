Праздничный салат "Зимняя сказка": делимся простым рецептом
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а для более сытных нужно добавить мясо, креветки, сыр, вареные яйца. А для яркого вкуса подойдут консервированные ананасы, лук зеленый, любая зелень, цедра и мякоть цитрусовых.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Зимняя сказка", который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- филе 300 г
- ананас 150 г
- жареные грибы 200 г
- сыр 100 г
- майонез по вкусу
- яйца 3 шт.
Способ приготовления:
1. Отварите куриное филе, нарежьте кубиками, ананас также порежьте, яйца натрите.
2. Обжарьте шампиньоны до золотистой корочки.
3. Соберите слоями, смазывая майонезом каждый слой: курица, майонез, грибы, майонез, ананас, яйца, майонез, сыр. Украсьте зеленью и гранатом, охлади 30 минут.
