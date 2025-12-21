Салат с печенью – идеальное блюдо для вашего праздничного стола. Подавать его лучше всего именно в теплом виде. Также обязательно добавьте карамелизированные апельсины – они придадут блюду особой сочности.

Идея приготовления теплого салата с печенью опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты для салата:

куриная печень – 300 г

апельсин – 1 шт.

томаты черри – 8-10 шт.

листья салата (руккола/микс) – 2 горсти

оливковое или сливочное масло – 1-2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

соевый соус – 1,5 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л. (по желанию)

оливковое масло – 1-2 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Очистить куриную печень от пленок.

2. Нарезать на средние кусочки.

3. Нарезать апельсин кружочками или сегментами.

4. На сковородку добавить немного сахара и выложить кусочки апельсина.

5. Подержать 1 минуту с каждой стороны, пока он не станет слегка карамельным.

6. На ту же сковородку добавить кусочек сливочного масла, обжарить печень 4-6 минут до румяной корочки, посолить и поперчить.

7. Томаты разрезать пополам, салат промыть и обсушить.

8. Для заправки смешать соевый соус, горчицу, мед, оливковое масло и лимонный сок до однородности.

