Праздничный теплый салат с печенью и апельсинами: делимся прости рецептом
Салат с печенью – идеальное блюдо для вашего праздничного стола. Подавать его лучше всего именно в теплом виде. Также обязательно добавьте карамелизированные апельсины – они придадут блюду особой сочности.
Идея приготовления теплого салата с печенью опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты для салата:
- куриная печень – 300 г
- апельсин – 1 шт.
- томаты черри – 8-10 шт.
- листья салата (руккола/микс) – 2 горсти
- оливковое или сливочное масло – 1-2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- соевый соус – 1,5 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л. (по желанию)
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Очистить куриную печень от пленок.
2. Нарезать на средние кусочки.
3. Нарезать апельсин кружочками или сегментами.
4. На сковородку добавить немного сахара и выложить кусочки апельсина.
5. Подержать 1 минуту с каждой стороны, пока он не станет слегка карамельным.
6. На ту же сковородку добавить кусочек сливочного масла, обжарить печень 4-6 минут до румяной корочки, посолить и поперчить.
7. Томаты разрезать пополам, салат промыть и обсушить.
8. Для заправки смешать соевый соус, горчицу, мед, оливковое масло и лимонный сок до однородности.
