Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

Сезонные кабачки – это отличная основа не только для легких закусок, но и для сытного ужина. Овощи можно очень вкусно потушить с курицей. Отличной идеей будет дополнить таким блюдом любой любимый гарнир или есть в самостоятельном виде.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Рецепт элементарный.

Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • кабачки – 2 шт.
  • сливки – 150 мл.
  • укроп
  • соль, специи

Способ приготовления:

Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

1. Обжарить на растительном масле филе.

2. Добавить специи.

Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

3. Добавить нарезанный лук.

4. Через несколько минут перец, затем помидоры.

Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

5. Добавить нарезанные полукольцами кабачки.

6. Тушить 5 минут.

Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин

7. Добавить сливки, соль, накрыть крышкой и тушить до готовности 20 минут.

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