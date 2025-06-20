Сезонные кабачки – это отличная основа не только для легких закусок, но и для сытного ужина. Овощи можно очень вкусно потушить с курицей. Отличной идеей будет дополнить таким блюдом любой любимый гарнир или есть в самостоятельном виде.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Рецепт элементарный.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

кабачки – 2 шт.

сливки – 150 мл.

укроп

соль, специи

Способ приготовления:

1. Обжарить на растительном масле филе.

2. Добавить специи.

3. Добавить нарезанный лук.

4. Через несколько минут перец, затем помидоры.

5. Добавить нарезанные полукольцами кабачки.

6. Тушить 5 минут.

7. Добавить сливки, соль, накрыть крышкой и тушить до готовности 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: