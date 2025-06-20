Приготовите за считанные минуты: как вкусно потушить кабачки с курицей на ужин
Сезонные кабачки – это отличная основа не только для легких закусок, но и для сытного ужина. Овощи можно очень вкусно потушить с курицей. Отличной идеей будет дополнить таким блюдом любой любимый гарнир или есть в самостоятельном виде.
Идея приготовления вкусных тушеных кабачков с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Рецепт элементарный.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- кабачки – 2 шт.
- сливки – 150 мл.
- укроп
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Обжарить на растительном масле филе.
2. Добавить специи.
3. Добавить нарезанный лук.
4. Через несколько минут перец, затем помидоры.
5. Добавить нарезанные полукольцами кабачки.
6. Тушить 5 минут.
7. Добавить сливки, соль, накрыть крышкой и тушить до готовности 20 минут.
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