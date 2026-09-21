Приготовьте отбивные в сырном кляре: простой рецепт сочного куриного филе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
432
Рецепт сочных куриных отбивных в кляре
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Отбивные в сырном кляре можно быстро приготовить на обычной сковороде. Для этого рецепта подойдет филе куриного бедра, которое после обжаривания остается мягким, а сырное кляр образует румяную корочку. Мясо нужно лишь отбить, приправить и обмакнуть в приготовленную смесь. Такое блюдо хорошо подойдет для домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления сочных куриных отбивных в сырном кляре опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Как приготовить сочные куриные отбивные в кляре

Ингредиенты для отбивных:

  • филе куриного бедра – 600 г
  • мука – для панировки
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу

Для творожного кляра:

  • яйца – 3 шт.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • сметана или майонез – 2 ст.л.
  • твердый сыр – 160 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим кляр

1. Филе куриного бедра промойте и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте мясо на порционные куски, после чего накройте их пищевой пленкой и отбейте с обеих сторон.

2. Подготовленное мясо посолите, поперчите и добавьте копченую паприку. Оставьте его на несколько минут, пока готовится кляр.

Отбиваем мясо

3. Для творожного кляра в глубокой миске взбейте яйца. Добавьте соевый соус, муку, сметану или майонез.

4. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и добавьте в смесь. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась густая однородная масса. При необходимости добавьте немного соли и перца.

Окунаем мясо в кляр

5. Каждый кусок мяса сначала обваляйте в муке. Затем окуните отбивную в сырной кляр, чтобы он равномерно покрыл поверхность.

Обжариваем отбивные

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите отбивные и обжаривайте их на среднем огне под крышкой.

7. Когда нижняя сторона станет золотистой, осторожно переверните мясо и продолжайте готовить с другой стороны до появления румяной корочки.

Готовые отбивные

8. Готовые куриные отбивные в сырном кляре подавайте горячими. Они хорошо сочетаются с картофелем, крупами, свежими овощами или салатом.

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