Приготовьте сочный томатный салат с фетой: простой рецепт за несколько минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
33
Рецепт салата с помидорами
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Томатный салат с фетой можно приготовить за несколько минут, если под рукой есть спелые помидоры и несколько простых продуктов. Особый вкус блюду придают бальзамический соус, семечки и нежная йогуртовая заправка с сыром. Такой салат не требует сложного приготовления или большого количества ингредиентов. В результате получается сочное блюдо с насыщенным вкусом и приятной текстурой.

Идея приготовления вкусного салата из помидоров опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Рецепт салата из помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 крупных
  • микс семян – 1-2 ст.л.
  • зелень – по вкусу
  • бальзамический соус – 1 ст.л.
  • льняное масло – 1 ст.л.
  • натуральный йогурт – 80 г
  • сыр фета – 50 г
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем помидоры

1. Сначала помидоры нужно помыть, обсушить и нарезать крупными кусочками. Переложите их в миску, добавьте смесь семян и немного измельченной зелени.

2. Полейте помидоры бальзамическим соусом и льняным маслом.

Добавляем семена и специи

3. Аккуратно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между кусочками помидоров.

Добавляем заправку

4. В отдельной миске смешайте йогурт и фету. Добавьте мелко нарезанный укроп и сушеный чеснок.

Готовим заправку

5. Разомните творог и перемешайте все ингредиенты до однородной, но не обязательно полностью гладкой массы.

6. Выложите йогуртно-творожную смесь на тарелку. С помощью ложки сформируйте небольшой бортик или углубление в центре. Переложите туда подготовленные помидоры с семечками и заправкой.

Готовый салат

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