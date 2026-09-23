Приготовьте сочный томатный салат с фетой: простой рецепт за несколько минут
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Томатный салат с фетой можно приготовить за несколько минут, если под рукой есть спелые помидоры и несколько простых продуктов. Особый вкус блюду придают бальзамический соус, семечки и нежная йогуртовая заправка с сыром. Такой салат не требует сложного приготовления или большого количества ингредиентов. В результате получается сочное блюдо с насыщенным вкусом и приятной текстурой.
Идея приготовления вкусного салата из помидоров опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 крупных
- микс семян – 1-2 ст.л.
- зелень – по вкусу
- бальзамический соус – 1 ст.л.
- льняное масло – 1 ст.л.
- натуральный йогурт – 80 г
- сыр фета – 50 г
- сушеный чеснок – по вкусу
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала помидоры нужно помыть, обсушить и нарезать крупными кусочками. Переложите их в миску, добавьте смесь семян и немного измельченной зелени.
2. Полейте помидоры бальзамическим соусом и льняным маслом.
3. Аккуратно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между кусочками помидоров.
4. В отдельной миске смешайте йогурт и фету. Добавьте мелко нарезанный укроп и сушеный чеснок.
5. Разомните творог и перемешайте все ингредиенты до однородной, но не обязательно полностью гладкой массы.
6. Выложите йогуртно-творожную смесь на тарелку. С помощью ложки сформируйте небольшой бортик или углубление в центре. Переложите туда подготовленные помидоры с семечками и заправкой.
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