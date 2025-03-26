Приготовьте так гречку на обед и вы будете в восторге: не просто серая каша
Гречка – это совсем не серая каша. Такая крупа может быть очень сытной и вкусной, если ее правильно приготовить. Для этого вам понадобятся грибы, много сыра и зелени. Прекрасным дополнением будут сочные куриные котлетки.
Идея приготовления сытной гречки на обед с куриными котлетками опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Вкус продукта вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- лук – 1 шт.
- грибы – 100-150 г
- чеснок – 2 зубчика
- бульон – 0,5 л (домашнего или готового)
- сливки – 4 ст.л. (у меня 33%)
- сыр – 50 г (например, твердая моцарелла)
- сливочное масло, соль, специи, зелень
Ингредиенты для бревенчатых котлет:
- куриные филе – 2 шт.
- большой сладкий перец – 0,5 шт.
- пучок зелени
- яйца – 1 шт.
- йогурт – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- соль, специи, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
2. Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.
3. Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.
4. Добавить сухую гречку, вливаем горячий бульон.
5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне.
6. Для филе котлет нарезать маленькими кубиками.
7. Добавить нарезанный перец, зелень, яйцо, йогурт, муку, соль и специи.
8. Хорошо перемешать.
9. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.
10. В готовую гречку добавить сливки, сыр, соль и перец.
11. Перемешать, прогреть еще минутку.
12. Добавить зелень и подавать с котлетами и свежим огурцом.
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