Гречка – это совсем не серая каша. Такая крупа может быть очень сытной и вкусной, если ее правильно приготовить. Для этого вам понадобятся грибы, много сыра и зелени. Прекрасным дополнением будут сочные куриные котлетки.

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Идея приготовления сытной гречки на обед с куриными котлетками опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Вкус продукта вас приятно удивит.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

лук – 1 шт.

грибы – 100-150 г

чеснок – 2 зубчика

бульон – 0,5 л (домашнего или готового)

сливки – 4 ст.л. (у меня 33%)

сыр – 50 г (например, твердая моцарелла)

сливочное масло, соль, специи, зелень

Ингредиенты для бревенчатых котлет:

куриные филе – 2 шт.

большой сладкий перец – 0,5 шт.

пучок зелени

яйца – 1 шт.

йогурт – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

соль, специи, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

2. Добавить крупно нарезанные грибы, жарить до румяного цвета.

3. Положить сливочное масло и выжатый чеснок, перемешать.

4. Добавить сухую гречку, вливаем горячий бульон.

5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне.

6. Для филе котлет нарезать маленькими кубиками.

7. Добавить нарезанный перец, зелень, яйцо, йогурт, муку, соль и специи.

8. Хорошо перемешать.

9. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

10. В готовую гречку добавить сливки, сыр, соль и перец.

11. Перемешать, прогреть еще минутку.

12. Добавить зелень и подавать с котлетами и свежим огурцом.

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