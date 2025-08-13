Омлет будет значительно сытнее и вкуснее, если приготовить его в лаваше. Соедините яйца со шпинатом, сыром и помидорами и поместите все в духовку. Всего за считанные минуты у вас получится идеальное блюдо для завтрака, перекуса или обеда.

Идея приготовления сытного омлета в лаваше опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

тортилья – 3 шт.

шпинат – 50 г

яйца куриные – 4 шт.

соль, любимые специи

молоко – 30 г

помидоры черри – 100 г

сыр твердый – 30 г

Способ приготовления:

1. На дно формы для запекания выложить лаваш и равномерно распределить шпинат.

2. Добавить яйца.

3. Посолить, поперчить по желанию.

4. Добавить молоко и перемешать.

5. Выложить черри, посыпать тертым сыром.

6. Отправить в духовку на 30–35 минут при температуре 180 градусов.

