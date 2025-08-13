Привычный омлет по-новому: как вкусно приготовить блюдо в лаваше

Омлет будет значительно сытнее и вкуснее, если приготовить его в лаваше. Соедините яйца со шпинатом, сыром и помидорами и поместите все в духовку. Всего за считанные минуты у вас получится идеальное блюдо для завтрака, перекуса или обеда.

Идея приготовления сытного омлета в лаваше опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

  • тортилья – 3 шт.
  • шпинат – 50 г
  • яйца куриные – 4 шт.
  • соль, любимые специи
  • молоко – 30 г
  • помидоры черри – 100 г
  • сыр твердый – 30 г

Способ приготовления:

1. На дно формы для запекания выложить лаваш и равномерно распределить шпинат.

2. Добавить яйца.

3. Посолить, поперчить по желанию.

4. Добавить молоко и перемешать.

5. Выложить черри, посыпать тертым сыром.

6. Отправить в духовку на 30–35 минут при температуре 180 градусов.

