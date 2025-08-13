Все рецепты
Привычный омлет по-новому: как вкусно приготовить блюдо в лаваше
Омлет будет значительно сытнее и вкуснее, если приготовить его в лаваше. Соедините яйца со шпинатом, сыром и помидорами и поместите все в духовку. Всего за считанные минуты у вас получится идеальное блюдо для завтрака, перекуса или обеда.
Идея приготовления сытного омлета в лаваше опубликована на странице fasting marafon в Instagram.
Ингредиенты:
- тортилья – 3 шт.
- шпинат – 50 г
- яйца куриные – 4 шт.
- соль, любимые специи
- молоко – 30 г
- помидоры черри – 100 г
- сыр твердый – 30 г
Способ приготовления:
1. На дно формы для запекания выложить лаваш и равномерно распределить шпинат.
2. Добавить яйца.
3. Посолить, поперчить по желанию.
4. Добавить молоко и перемешать.
5. Выложить черри, посыпать тертым сыром.
6. Отправить в духовку на 30–35 минут при температуре 180 градусов.
