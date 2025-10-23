Проще, чем голубцы: вкусные стейки из капусты с фаршем, сыром и помидорами
Капуста белокачанная – очень полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также из нее получатся очень вкусные голубцы, стейки с фаршем, борщ. Еще капуста полезнее всего в квашеном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных стейков из капусты, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- капуста
- творог
- сметана или майонез
- масло, специи
- томаты черри
- фарш
Способ приготовления:
1. Капусту нарезаем на куски толщиной 2 см. Смазываем каждый из них растительным маслом. Добавляем специи – соль, перец.
2. Пергамент смазываем маслом, а стейки из капусты смазываем сметанной или майонезом. Фарш заправляем специями и выкладываем на капусту.
3. На фарш выкладываем томаты черри, и посыпаем твердым сыром, готовим в духовке 50 минут при 180С.
