Капуста белокачанная – очень полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также из нее получатся очень вкусные голубцы, стейки с фаршем, борщ. Еще капуста полезнее всего в квашеном виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных стейков из капусты, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

капуста

творог

сметана или майонез

масло, специи

томаты черри

фарш

Способ приготовления:

1. Капусту нарезаем на куски толщиной 2 см. Смазываем каждый из них растительным маслом. Добавляем специи – соль, перец.

2. Пергамент смазываем маслом, а стейки из капусты смазываем сметанной или майонезом. Фарш заправляем специями и выкладываем на капусту.

3. На фарш выкладываем томаты черри, и посыпаем твердым сыром, готовим в духовке 50 минут при 180С.

