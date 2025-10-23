Проще, чем голубцы: вкусные стейки из капусты с фаршем, сыром и помидорами

Капуста белокачанная – очень полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также из нее получатся очень вкусные голубцы, стейки с фаршем, борщ. Еще капуста полезнее всего в квашеном виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных стейков из капусты, с мясным фаршем и сыром. 

Ингредиенты:

  • капуста
  • творог
  • сметана или майонез
  • масло, специи
  • томаты черри
  • фарш

Способ приготовления: 

1. Капусту нарезаем на куски толщиной 2 см. Смазываем каждый из них растительным маслом. Добавляем специи – соль, перец.

2. Пергамент смазываем маслом, а стейки из капусты смазываем сметанной или майонезом. Фарш заправляем специями и выкладываем на капусту.

3. На фарш выкладываем томаты черри, и посыпаем твердым сыром, готовим в духовке 50 минут при 180С. 



