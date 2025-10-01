Проще, чем салат: закуска "Шуба" из сельди и свеклы за 3 минуты

Рецепт закуски

Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, а также намазки и салаты. Специалисты рекомендуют есть эти два продукта регулярно, так как они очень полезные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски в тарталетках – со свеклой и сельдью.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная – 200 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • моцарелла молодая (в воде) – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • филе сельди
  • мини-тарталетки (соленые) или хлеб – 16 шт.
  • кунжут
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, натертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

