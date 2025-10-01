Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, а также намазки и салаты. Специалисты рекомендуют есть эти два продукта регулярно, так как они очень полезные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски в тарталетках – со свеклой и сельдью.

Ингредиенты:

свекла запеченная – 200 г

сметана – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

моцарелла молодая (в воде) – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

филе сельди

мини-тарталетки (соленые) или хлеб – 16 шт.

кунжут

петрушка

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь, дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, натертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

