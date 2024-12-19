Проще, чем штоллен: вкусный рождественский кекс с сухофруктами и орешками

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

На Рождество кроме пампушек и штоллена можно еще готовить и вкусные кексы с сухофруктами, орехами, цедрой цитрусовых. А тесто для десерта можно делать сырное, так будет еще вкуснее, чем на обычном.

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Рождественский кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ароматного рождественского кекса, с сухофруктами и орешками.

Вкусный кекс с сухофруктами

Ингредиенты:

  • Масло – 180 г
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 140 г
  • Яйца – 2 яйца
  • Кисломолочный творог 9% – 180 г
  • Мука – 390 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Корица – 3 г
  • Сушеный имбирь – 2 г
  • Грецкие орехи – 130 г
  • Сухофрукты – 300 г
  • Апельсиновый сок – 1-2 апельсина
  • Коньяк или ром – 40 г
  • Сахарная пудра – 60 г.

Способ приготовления:

1. Сухофрукты промойте и залейте апельсиновым соком и коньяком. Жидкость полностью должна покрыть сухофрукты. Можно добавить немного воды. Оставьте на час, но чем дольше, тем лучше.

Сухофрукты для кекса

2. Масло комнатной температуры взбить с сахаром и солью до рыхлого белого цвета, примерно 6 минут на сильных оборотах. Добавьте яйца и творог и взбивайте до однородности.

Основа для теста

3. Смешать муку и разрыхлитель и постепенно добавлять в тесто. На этом этапе замешиваться лопаткой. Добавьте имбирь и корицу. С сухофруктов слейте всю жидкость и добавьте в тесто. Всыпьте орехи и тщательно все смешайте.

Приготовление теста

4. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте 40-50 минут при температуре 180 С.

Сколько выпекать кекс

Когда кекс остынет посыпьте сахарной пудрой и украсьте ягодами, фруктами!

Готовый кекс

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