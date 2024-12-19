Рождественский кекс

На Рождество кроме пампушек и штоллена можно еще готовить и вкусные кексы с сухофруктами, орехами, цедрой цитрусовых. А тесто для десерта можно делать сырное, так будет еще вкуснее, чем на обычном.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ароматного рождественского кекса, с сухофруктами и орешками.

Ингредиенты:

Масло – 180 г

Соль – щепотка

Сахар – 140 г

Яйца – 2 яйца

Кисломолочный творог 9% – 180 г

Мука – 390 г

Разрыхлитель – 10 г

Корица – 3 г

Сушеный имбирь – 2 г

Грецкие орехи – 130 г

Сухофрукты – 300 г

Апельсиновый сок – 1-2 апельсина

Коньяк или ром – 40 г

Сахарная пудра – 60 г.

Способ приготовления:

1. Сухофрукты промойте и залейте апельсиновым соком и коньяком. Жидкость полностью должна покрыть сухофрукты. Можно добавить немного воды. Оставьте на час, но чем дольше, тем лучше.

2. Масло комнатной температуры взбить с сахаром и солью до рыхлого белого цвета, примерно 6 минут на сильных оборотах. Добавьте яйца и творог и взбивайте до однородности.

3. Смешать муку и разрыхлитель и постепенно добавлять в тесто. На этом этапе замешиваться лопаткой. Добавьте имбирь и корицу. С сухофруктов слейте всю жидкость и добавьте в тесто. Всыпьте орехи и тщательно все смешайте.

4. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте 40-50 минут при температуре 180 С.

Когда кекс остынет посыпьте сахарной пудрой и украсьте ягодами, фруктами!

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