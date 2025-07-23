Проще, чем тирамису: легкий десерт без выпечки и теста "Гости на пороге" из савоярди

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Проще, чем тирамису: легкий десерт без выпечки и теста 'Гости на пороге' из савоярди

Лучшая основа для приготовления вкусных десертов без выпечки – печенье савоярди. Во-первых, оно быстро пропитывается кремом, а во-вторых, из него можно готовить как легкие десерты, так и торты.

Легкий десерт из савоярди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из савоярди, с нежным кремом и ягодами.

Ингредиенты:

  • 150-200 г печенья савоярди
  • 200 г маскарпоне
  • 60-100 г сахарной пудры
  • 100 мл 33% сливок
  • цедра лимона
  • 100 мл молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • клубника, голубика для декора

Способ приготовления:

1. Крем: маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.

Крем для десерта

2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.

Приготовление десерта

3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.

Готовый десерт

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