Проще, чем тирамису: легкий десерт без выпечки и теста "Гости на пороге" из савоярди
Лучшая основа для приготовления вкусных десертов без выпечки – печенье савоярди. Во-первых, оно быстро пропитывается кремом, а во-вторых, из него можно готовить как легкие десерты, так и торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из савоярди, с нежным кремом и ягодами.
Ингредиенты:
- 150-200 г печенья савоярди
- 200 г маскарпоне
- 60-100 г сахарной пудры
- 100 мл 33% сливок
- цедра лимона
- 100 мл молока
- 100 г кокосовой стружки
- клубника, голубика для декора
Способ приготовления:
1. Крем: маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.
2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.
3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.
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