Палочки из слоеного теста

Слоеное тесто – отличная основа для приготовления вкусной пиццы, пирогов с разными начинками, а также пирогов, пирожных и тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно даже самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусных слоеных палочек из беконом и сыром.

Ингредиенты:

слоеное тесто 275 г

бекон 150 г

сливочный крем-сыр 70 г

грибы 3-4 шт.

твердый сыр 100 г (моцарелла+пармезан)

желток для смазки по желанию

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто смажьте крем-сыром, сверху выложите слой грибов, присыпьте твердым сыром. Сверху накройте еще одним слоем теста.

2. Порежьте тесто полосками, на каждую выложите бекон, сверните.

3. Переложите на противень, сверху смажьте желтком и присыпьте кунжутом и выпекаем при температуре 200 С 15 минут!

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