Проще любого пирога: слоеные палочки с беконом и сыром за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Слоеное тесто – отличная основа для приготовления вкусной пиццы, пирогов с разными начинками, а также пирогов, пирожных и тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно даже самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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Палочки из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусных слоеных палочек из беконом и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • слоеное тесто 275 г
  • бекон 150 г
  • сливочный крем-сыр 70 г
  • грибы 3-4 шт.
  • твердый сыр 100 г (моцарелла+пармезан)
  • желток для смазки по желанию

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто смажьте крем-сыром, сверху выложите слой грибов, присыпьте твердым сыром. Сверху накройте еще одним слоем теста.

Приготовление палочек

2. Порежьте тесто полосками, на каждую выложите бекон, сверните.

Сколько выпекать палочки

3. Переложите на противень, сверху смажьте желтком и присыпьте кунжутом и выпекаем при температуре 200 С 15 минут!

Готовое блюдо

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