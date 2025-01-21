Палочки из слоеного теста

Проще любого пирога: слоеные палочки с беконом и сыром за 15 минут
Слоеное тесто – отличная основа для приготовления вкусной пиццы, пирогов с разными начинками, а также пирогов, пирожных и тортов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно даже самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусных слоеных палочек из беконом и сыром.
Ингредиенты:
- слоеное тесто 275 г
- бекон 150 г
- сливочный крем-сыр 70 г
- грибы 3-4 шт.
- твердый сыр 100 г (моцарелла+пармезан)
- желток для смазки по желанию
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто смажьте крем-сыром, сверху выложите слой грибов, присыпьте твердым сыром. Сверху накройте еще одним слоем теста.
2. Порежьте тесто полосками, на каждую выложите бекон, сверните.
3. Переложите на противень, сверху смажьте желтком и присыпьте кунжутом и выпекаем при температуре 200 С 15 минут!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: