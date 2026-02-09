Проще любых тортов: как приготовить вкусный финский блинчик с начинками к чаю
Вместо разнообразных многокомпонентных тортов можно приготовить вкусный финский блинчик к чаю. Тесто очень похоже на то, что на обычные блины, но запекается в духовке. Для начинки используйте вишню, творог и мак.
Идея приготовления финского блина с начинками опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца куриные – 3 шт.
- молоко – 400 мл.
- мука – 180 г
- сахар – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- соль
- сливочное масло – 30 г
- маковая начинка – 200 г (покупала уже готовую)
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишня – 200 г
- сахар – 3 ст.л
- крахмал – 1 ст.л.
- вода – 30 мл.
Ингредиенты для творожной начинки:
- творог – 200 г
- сахар – 3 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала замешать обычное тесто, как на блины: к взбитым яйцам с сахаром и солью, добавить стакан молока.
2. Просеять половину муки.
3. Влить еще стакан молока и всыпать оставшуюся муку.
4. Замешать однородное тесто.
5. Далее добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
6. На застеленный пергаментом противень вылить тесто, поставить в духовку на 25 минут при температуре 180 градусах.
7. В это время сделать вишневую начинку: замороженную вишню высыпать в сотейник, добавить сахар.
8. Подождать, пока вишня пустит сок, и масса начнет кипеть.
9. Затем влить крахмал, разведенный с водой, и проварить несколько минут до загустения.
10. Для творожной начинки: просто соедините творог, с сахаром и сметаной.
11. На остывший блинчик поочередно выложить начики и после каждой завернуть блинчик.
12. Готовый рулет отставить в холодильник на час.
