Вместо разнообразных многокомпонентных тортов можно приготовить вкусный финский блинчик к чаю. Тесто очень похоже на то, что на обычные блины, но запекается в духовке. Для начинки используйте вишню, творог и мак.

Идея приготовления финского блина с начинками опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт.

молоко – 400 мл.

мука – 180 г

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

соль

сливочное масло – 30 г

маковая начинка – 200 г (покупала уже готовую)

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишня – 200 г

сахар – 3 ст.л

крахмал – 1 ст.л.

вода – 30 мл.

Ингредиенты для творожной начинки:

творог – 200 г

сахар – 3 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала замешать обычное тесто, как на блины: к взбитым яйцам с сахаром и солью, добавить стакан молока.

2. Просеять половину муки.

3. Влить еще стакан молока и всыпать оставшуюся муку.

4. Замешать однородное тесто.

5. Далее добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

6. На застеленный пергаментом противень вылить тесто, поставить в духовку на 25 минут при температуре 180 градусах.

7. В это время сделать вишневую начинку: замороженную вишню высыпать в сотейник, добавить сахар.

8. Подождать, пока вишня пустит сок, и масса начнет кипеть.

9. Затем влить крахмал, разведенный с водой, и проварить несколько минут до загустения.

10. Для творожной начинки: просто соедините творог, с сахаром и сметаной.

11. На остывший блинчик поочередно выложить начики и после каждой завернуть блинчик.

12. Готовый рулет отставить в холодильник на час.

