Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов и шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

Лаваш

Сосиски

Сыр (моцарелла и твердый)

2-3 яйца

Соль, перец, паприка

Панировочные сухари

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лаваш разрежьте.

2. Натрите сыр.

3. В миске взбейте 2 или 3 яйца, добавьте соль, паприку и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

4. Каждый лаваш с сосиской обмокните в яйцо, а потом обваляйте в сухарях. Выложите на сковороду и жарьте на растительном масле на маленьком огне со всех сторон.

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