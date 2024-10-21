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Проще не бывает: ленивые сосиски в лаваше для перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов и шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Сосиски
- Сыр (моцарелла и твердый)
- 2-3 яйца
- Соль, перец, паприка
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лаваш разрежьте.
2. Натрите сыр.
3. В миске взбейте 2 или 3 яйца, добавьте соль, паприку и перец по вкусу, хорошо перемешайте.
4. Каждый лаваш с сосиской обмокните в яйцо, а потом обваляйте в сухарях. Выложите на сковороду и жарьте на растительном масле на маленьком огне со всех сторон.
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