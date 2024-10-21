Проще не бывает: ленивые сосиски в лаваше для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,1 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также десертов и шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить просто из муки и воды. 

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт перекуса

Ингредиенты: 

  • Лаваш
  • Сосиски
  • Сыр (моцарелла и твердый)
  • 2-3 яйца
  • Соль, перец, паприка
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Лаваш разрежьте. 

Лаваш для блюда

2. Натрите сыр. 

Сыр для начинки

3. В миске взбейте 2 или 3 яйца, добавьте соль, паприку и перец по вкусу, хорошо перемешайте. 

Яичный кляр

4. Каждый лаваш с сосиской обмокните в яйцо, а потом обваляйте в сухарях. Выложите на сковороду и жарьте на растительном масле на маленьком огне со всех сторон.

Готовые трубочки

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