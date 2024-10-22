Если запечь рис вместе с курицей – получится очень вкусный и сытный обед. Добавьте всего несколько простых ингредиентов, и блюдо получится очень сочным. Вы забудете, что такие продукты могут быть сухими.

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Идея приготовления сочного риса с куриными бедрами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

мясо бедра без косточки – 6 шт.

рис

сливочное масло – 40 г

Ингредиенты маринования окорочков:

растительное масло – 2 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

соль – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

хмели-сунели – по 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Окорочка помыть, просушить.

2. Добавить все специи для маринования.

3. Тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30-60 минут.

4. Лук и морковь нарезаем небольшими кубиками.

5. На разогретую сковороду влить масло, дать ему разогреться и добавить кусочек сливочного масла.

6. Жарить сначала лук до мягкости, добавить морковь. Готовить несколько минут, периодически перемешивая.

7. Рис промыть под теплой водой и высыпать в форму.

8. Добавить к рису зажарку, соль и воду.

9. Выложить замаринованные бедра, кожурой вверх.

10. Прикрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

11. Затем снять фольгу, при необходимости долить до риса немного воды.

12. Поставить на 20 минут, чтобы бедра зарумянились.

13. Вынуть из духовки и подавать.

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