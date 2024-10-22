Проще плова: как вкусно приготовить рис с курицей в духовке на обед
Если запечь рис вместе с курицей – получится очень вкусный и сытный обед. Добавьте всего несколько простых ингредиентов, и блюдо получится очень сочным. Вы забудете, что такие продукты могут быть сухими.
Идея приготовления сочного риса с куриными бедрами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- мясо бедра без косточки – 6 шт.
- рис
- сливочное масло – 40 г
Ингредиенты маринования окорочков:
- растительное масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- хмели-сунели – по 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Окорочка помыть, просушить.
2. Добавить все специи для маринования.
3. Тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30-60 минут.
4. Лук и морковь нарезаем небольшими кубиками.
5. На разогретую сковороду влить масло, дать ему разогреться и добавить кусочек сливочного масла.
6. Жарить сначала лук до мягкости, добавить морковь. Готовить несколько минут, периодически перемешивая.
7. Рис промыть под теплой водой и высыпать в форму.
8. Добавить к рису зажарку, соль и воду.
9. Выложить замаринованные бедра, кожурой вверх.
10. Прикрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180 градусов.
11. Затем снять фольгу, при необходимости долить до риса немного воды.
12. Поставить на 20 минут, чтобы бедра зарумянились.
13. Вынуть из духовки и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: