Проще "Шубы": как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Проще 'Шубы': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

Если привычный салат "Шуба" на Новый год уже надоел, можно приготовить такое блюдо по-другому. Например, сделать картофельные шарики с селедкой. Сформированные изделия нужно обвалять в измельченной зелени, что очень напоминает новогоднюю елку.

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Идея приготовления вкусных картофельных шариков с селедкой опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такая закуска точно поразит всех гостей.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

Ингредиенты:

  • картофель (вареный или запеченный) – 3 шт.
  • яйцо вареное – 1 шт.
  • сельдь – 1 шт.
  • плавленый сыр – 70 г
  • цедра лимона –1/2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • укроп – 30 г
  • зеленый лук – 2 шт.

Способ приготовления:

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

1. Отварить или запечь картофель и сварить яйцо.

2. Натереть на среднюю терку картофель, яйцо и сыр.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

4. Добавить измельченный лук и натертый цедру.

5. Сельдь разобрать на филе.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

6. Нарезать на мелкие кубики и добавить ко всей массе.

7. Добавить соль и перец.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

8. Сформировать шарики. Один шарик – 1 ст.л.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

9. Укроп нарезать, мелко и положить в миску.

Проще ''Шубы'': как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола

10. Каждый шарик обвалять в укропе.

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