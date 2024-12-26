Проще "Шубы": как приготовить вкусные картофельные шарики с селедкой для праздничного стола
Если привычный салат "Шуба" на Новый год уже надоел, можно приготовить такое блюдо по-другому. Например, сделать картофельные шарики с селедкой. Сформированные изделия нужно обвалять в измельченной зелени, что очень напоминает новогоднюю елку.
Идея приготовления вкусных картофельных шариков с селедкой опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такая закуска точно поразит всех гостей.
Ингредиенты:
- картофель (вареный или запеченный) – 3 шт.
- яйцо вареное – 1 шт.
- сельдь – 1 шт.
- плавленый сыр – 70 г
- цедра лимона –1/2 шт.
- соль, перец по вкусу
- укроп – 30 г
- зеленый лук – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Отварить или запечь картофель и сварить яйцо.
2. Натереть на среднюю терку картофель, яйцо и сыр.
4. Добавить измельченный лук и натертый цедру.
5. Сельдь разобрать на филе.
6. Нарезать на мелкие кубики и добавить ко всей массе.
7. Добавить соль и перец.
8. Сформировать шарики. Один шарик – 1 ст.л.
9. Укроп нарезать, мелко и положить в миску.
10. Каждый шарик обвалять в укропе.
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