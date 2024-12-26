Если привычный салат "Шуба" на Новый год уже надоел, можно приготовить такое блюдо по-другому. Например, сделать картофельные шарики с селедкой. Сформированные изделия нужно обвалять в измельченной зелени, что очень напоминает новогоднюю елку.

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Идея приготовления вкусных картофельных шариков с селедкой опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такая закуска точно поразит всех гостей.

Ингредиенты:

картофель (вареный или запеченный) – 3 шт.

яйцо вареное – 1 шт.

сельдь – 1 шт.

плавленый сыр – 70 г

цедра лимона –1/2 шт.

соль, перец по вкусу

укроп – 30 г

зеленый лук – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Отварить или запечь картофель и сварить яйцо.

2. Натереть на среднюю терку картофель, яйцо и сыр.

4. Добавить измельченный лук и натертый цедру.

5. Сельдь разобрать на филе.

6. Нарезать на мелкие кубики и добавить ко всей массе.

7. Добавить соль и перец.

8. Сформировать шарики. Один шарик – 1 ст.л.

9. Укроп нарезать, мелко и положить в миску.

10. Каждый шарик обвалять в укропе.

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