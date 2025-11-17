Пирог с сочными грушами и сливами – это простой вариант домашней выпечки, которая всегда уместна к чаю. Такой десерт получается нежным, ароматным и имеет приятную фруктовую кислинку. Готовится пирог без сложных техник, а ингредиенты легко найти в любом супермаркете. Лучше всего его подавать еще слегка теплым, когда тесто мягкое, а фрукты хорошо держат форму. Это именно тот рецепт, который можно готовить как на каждый день, так и для гостей.

Идея приготовления воздушного пирога с грушами и сливами опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты для теста:

желтки – 5 шт.

сахар – 150 г

сливочное масло – 180 г (комнатной температуры)

мука – 480-500 г (при необходимости можно добавить немного больше)

Ингредиенты для начинки:

груши – 8-10 шт

сливы – 500-800 г

сахар – 100 г

белки – 5-9 шт (чем больше, тем пышнее будет верхушка)

Способ приготовления:

1. Чтобы тесто получилось мягким и эластичным, муку нужно просеять в большую миску.

2. Добавьте желтки, сахар и размягченное масло, после чего замесите руками. Готовая консистенция должна быть пластичной и не липнуть к ладоням. Если тесто кажется несколько тугим – это нормально, такая основа хорошо держит начинку.

3. Полученную массу раскатайте и перенесите в форму для выпечки размером примерно 33×38 см.

4. Фрукты очистите, нарежьте и равномерно распределите по поверхности теста.

5. Выпекайте основу с начинкой 30 минут при температуре 170 °C.

6. Пока тесто запекается, взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков – масса должна быть плотной и блестящей. Выложите белковое облако на полуготовый пирог, уменьшите температуру духовки до 150 °C и выпекайте еще 20 минут, пока верх станет золотистым.

7. Если хотите получить хрустящий белковый слой, оставьте пирог при температуре 100 °C примерно на 40 минут – белки подсохнут и образуют приятную корочку.

8. Пирог получается воздушным, нежным и очень ароматным. Лучше всего подходит с чашкой чая или кофе и прекрасно сохраняет форму после нарезки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: