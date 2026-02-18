Просто тает во рту: как вкусно запечь скумбрию в духовке на ужин
Скумбрия – очень мясистая рыба, которую легко готовить. Для сытного и быстрого ужина такой продукт будет идеальным вариантом. Добавьте нежный соус на основе сметаны и поместите все в духовку – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соль
- специи к рыбе
- сметана – 4 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
- лимонный перец – 0,5 ч.л.
- дижонская горчица
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистить и разделить на филе.
2. Филе посолить, добавить специи к рыбе.
3. Перевернуть и на спинке сделать надрезы, не дорезая до конца.
4. Из фольги сделать лодочку.
5. Выложить сначала лук, затем филе скумбрии.
6. Для маринада смешать сметану, лимонный сок, чеснок и перец.
7. Смазать маринадом рыбу.
8. В конце еще смазать дижонской горчицей и выложить несколько кусочков лимона и поставить скумбрию в духовку на 25 минут при температуре 185 градусов, последние 10 минут с конвекцией.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: