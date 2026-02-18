Просто тает во рту: как вкусно запечь скумбрию в духовке на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
582
Просто тает во рту: как вкусно запечь скумбрию в духовке на ужин

Скумбрия – очень мясистая рыба, которую легко готовить. Для сытного и быстрого ужина такой продукт будет идеальным вариантом. Добавьте нежный соус на основе сметаны и поместите все в духовку – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • соль
  • специи к рыбе
  • сметана – 4 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
  • лимонный перец – 0,5 ч.л.
  • дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистить и разделить на филе.

2. Филе посолить, добавить специи к рыбе.

3. Перевернуть и на спинке сделать надрезы, не дорезая до конца.

4. Из фольги сделать лодочку.

5. Выложить сначала лук, затем филе скумбрии.

6. Для маринада смешать сметану, лимонный сок, чеснок и перец.

7. Смазать маринадом рыбу.

8. В конце еще смазать дижонской горчицей и выложить несколько кусочков лимона и поставить скумбрию в духовку на 25 минут при температуре 185 градусов, последние 10 минут с конвекцией.

