Квас – это напиток, приготовленный благодаря живому брожению. Он очень вкусный и освежающий. А еще, квас оказывает тонизирующее действие и хорошо утоляет чувство голода.

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Шеф-повар 141 отдельной пехотной бригады с позывным "Викинг" на официальном YouTube-канале рассказал, по какому именно рецепту он готовит квас для своих собратьев. По его словам, такой напиток следует употреблять в течение трех суток.

Ингредиенты

Вода – 25 л

Сахар – 1,8 кг

Растворимый кофе – 8 ч.л.

Сухие дрожжи – 6-7 ч.л.

Лимонная кислота – 2 ч.л.

Лимон – 3 шт

Способ приготовления

1. Заливаем воду в большую емкость.

2. Лимоны нарезаем и добавляем в емкость.

3. Добавляем остальные ингредиенты.

4. Даем настояться в прохладном месте от 6 до 12 часов, чтобы он начал "играть".

5. Разливаем по бутылкам, употребляем охлажденным в течение трех суток.

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