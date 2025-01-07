Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

Квас – это напиток, приготовленный благодаря живому брожению. Он очень вкусный и освежающий. А еще, квас оказывает тонизирующее действие и хорошо утоляет чувство голода.

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Шеф-повар 141 отдельной пехотной бригады с позывным "Викинг" на официальном YouTube-канале рассказал, по какому именно рецепту он готовит квас для своих собратьев. По его словам, такой напиток следует употреблять в течение трех суток.

Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

Ингредиенты

  • Вода – 25 л
  • Сахар – 1,8 кг
  • Растворимый кофе – 8 ч.л.
  • Сухие дрожжи – 6-7 ч.л.
  • Лимонная кислота – 2 ч.л.
  • Лимон – 3 шт

Способ приготовления

1. Заливаем воду в большую емкость.

Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

2. Лимоны нарезаем и добавляем в емкость.

Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

3. Добавляем остальные ингредиенты.

4. Даем настояться в прохладном месте от 6 до 12 часов, чтобы он начал "играть".

Простой квас на дрожжах: как готовят его военные ВСУ. Рецепт

5. Разливаем по бутылкам, употребляем охлажденным в течение трех суток.

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