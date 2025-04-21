Тесто фило всегда выручает в моменты, когда не хочется долго стоять на кухне. Из такой основы выходит очень вкусныйпирог. Для начинки используйте рыбу и шпинат – получится сытно и хватит на всю семью.

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Идея приготовления сытного пирога с рыбой и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником decoira в Instagram. Внутри начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов

кусочки червной рыбы – 400 г

шпинат – 400 г

порей – 1-2 стебля

чеснок – 2 зубчика/сухой

сливки 30% – 200 г

сыр моцарелла/сулугуни – 200 г

яйца – 2 шт.

масло сливочное/ГХИ – 50 г

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Рыбу не размораживая, нарежьте на кусочки и обжарьте 2-3 минуты.

2. Переведите в другую емкость.

3. В этой же сковороде обжарьте порезанный лук порей на оливковом масле/ГХИ.

4. Добавьте чеснок.

5. В конце добавьте шпинат, тушите 2-5 минут.

6. Поверните сюда кусочки рыбы и осторожно перемешайте.

7. Смешайте венчиком яйца, сливки, соль, перец и любимые специи.

8. По желанию можно сюда сразу добавить натертый или порезанный сыр моцареллу.

9. Соедините смесь со шпинатом и рыбой с заливкой.

10. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом.

11. Выложите лист теста фило, смажьте его растопленным сливочным маслом и так повторяйте 4-5 раз (опять лист теста, снова масло).

12. Выложите начинку, равномерно распределяя ее (если сыр не добавляли в заливку – выложите его сейчас), загните бортики теста, а сверху слой за слоем накройте начинку.

13. По тому же принципу, как делали основу, сверху можно смазать яйцом и посыпать кунжутом.

14. Выпекайте 40-45 минут при температуре 180 градусов, пока пирог не подрумянится.

15. Охладите пирог для стабилизации начинки, а затем нарезайте.

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