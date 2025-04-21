Простой пирог из теста фило для обеда: внутри начинка из красной рыбы
Тесто фило всегда выручает в моменты, когда не хочется долго стоять на кухне. Из такой основы выходит очень вкусныйпирог. Для начинки используйте рыбу и шпинат – получится сытно и хватит на всю семью.
Идея приготовления сытного пирога с рыбой и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником decoira в Instagram. Внутри начинка получается очень сочной.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов
- кусочки червной рыбы – 400 г
- шпинат – 400 г
- порей – 1-2 стебля
- чеснок – 2 зубчика/сухой
- сливки 30% – 200 г
- сыр моцарелла/сулугуни – 200 г
- яйца – 2 шт.
- масло сливочное/ГХИ – 50 г
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Рыбу не размораживая, нарежьте на кусочки и обжарьте 2-3 минуты.
2. Переведите в другую емкость.
3. В этой же сковороде обжарьте порезанный лук порей на оливковом масле/ГХИ.
4. Добавьте чеснок.
5. В конце добавьте шпинат, тушите 2-5 минут.
6. Поверните сюда кусочки рыбы и осторожно перемешайте.
7. Смешайте венчиком яйца, сливки, соль, перец и любимые специи.
8. По желанию можно сюда сразу добавить натертый или порезанный сыр моцареллу.
9. Соедините смесь со шпинатом и рыбой с заливкой.
10. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом.
11. Выложите лист теста фило, смажьте его растопленным сливочным маслом и так повторяйте 4-5 раз (опять лист теста, снова масло).
12. Выложите начинку, равномерно распределяя ее (если сыр не добавляли в заливку – выложите его сейчас), загните бортики теста, а сверху слой за слоем накройте начинку.
13. По тому же принципу, как делали основу, сверху можно смазать яйцом и посыпать кунжутом.
14. Выпекайте 40-45 минут при температуре 180 градусов, пока пирог не подрумянится.
15. Охладите пирог для стабилизации начинки, а затем нарезайте.
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