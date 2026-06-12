Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
264
Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится
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Домашние конфеты можно приготовить всего из нескольких доступных ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто привык к магазинным сладостям. Такой десерт не требует выпекания, сложной техники или больших затрат времени. Нежная кокосовая начинка и шоколадная глазурь делают лакомство очень аппетитным. Рецепт пригодится для семейного чаепития или быстрого домашнего десерта.

Идея приготовления домашних шоколадных конфет опубликована на странице фудблогерши yanni.cooking в Instagram.

Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

Ингредиенты:

  • бананы – 2 спелых штуки
  • кокосовая стружка – 2 стакана
  • шоколад – 100 г
  • кокосовое масло или сливочное масло – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

1. Очистите бананы от кожуры и тщательно раздавите вилкой до однородного пюре.

2. Добавьте кокосовую стружку и хорошо перемешайте массу. Она должна стать густой и удобной для формовки.

3. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики одинакового размера.

Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

4. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.

5. По желанию добавьте чайную ложку кокосового или сливочного масла для более гладкой консистенции.

Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

6. Каждую кокосовую шарику окуните в растопленный шоколад так, чтобы она полностью покрылась глазурью

7. Выложите конфеты на пергамент или тарелку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.

Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится

8. После остывания десерт готов к подаче.

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