Простой рецепт домашних шоколадных конфет: с магазинными не сравнится
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Домашние конфеты можно приготовить всего из нескольких доступных ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто привык к магазинным сладостям. Такой десерт не требует выпекания, сложной техники или больших затрат времени. Нежная кокосовая начинка и шоколадная глазурь делают лакомство очень аппетитным. Рецепт пригодится для семейного чаепития или быстрого домашнего десерта.
Идея приготовления домашних шоколадных конфет опубликована на странице фудблогерши yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- бананы – 2 спелых штуки
- кокосовая стружка – 2 стакана
- шоколад – 100 г
- кокосовое масло или сливочное масло – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Очистите бананы от кожуры и тщательно раздавите вилкой до однородного пюре.
2. Добавьте кокосовую стружку и хорошо перемешайте массу. Она должна стать густой и удобной для формовки.
3. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики одинакового размера.
4. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.
5. По желанию добавьте чайную ложку кокосового или сливочного масла для более гладкой консистенции.
6. Каждую кокосовую шарику окуните в растопленный шоколад так, чтобы она полностью покрылась глазурью
7. Выложите конфеты на пергамент или тарелку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
8. После остывания десерт готов к подаче.
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