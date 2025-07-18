Простой торт из вафель и крекеров к чаю: выпекать не придется
Десерты без выпекания – отличная альтернатива разнообразным многокомпонентным бисквитным тортам. Используйте вафельные коржи, а также крекеры. Нужно сделать очень простой крем и просто сложить все слоями.
Идея приготовления ленивого торта без выпечки за считанные минуты опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- сметана 20% – 3 л. (в сметану можно добавить немного сахара и оставить на 10 минут)
- желатин – 20 г
- вареная сгущенка – 0,5 л.
- вода для желатина – 50 мл.
- вафельные коржи – 1 упаковка
- крекер – 4 упаковки
- банан – 3 шт. (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Сметану, сахар и вареную сгущенку перемешать или взбить.
2. Ввести заранее замоченный желатин. Чтобы не было комочков, сметана должна быть комнатной температуры. В случае комочков – крем нужно подогреть в микроволновке.
3. Бананы нарезать кольцами.
4. Сложить торт следующим образом, смазывая каждый слой кремом:
- вафельный корж
- крем
- крекер, крем
- банан, крем
- вафельный корж и так далее, пока не закончатся все ингредиенты
5. Сверху можно задекорировать по вашему вкусу.
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