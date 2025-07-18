Десерты без выпекания – отличная альтернатива разнообразным многокомпонентным бисквитным тортам. Используйте вафельные коржи, а также крекеры. Нужно сделать очень простой крем и просто сложить все слоями.

Идея приготовления ленивого торта без выпечки за считанные минуты опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

сметана 20% – 3 л. (в сметану можно добавить немного сахара и оставить на 10 минут)

желатин – 20 г

вареная сгущенка – 0,5 л.

вода для желатина – 50 мл.

вафельные коржи – 1 упаковка

крекер – 4 упаковки

банан – 3 шт. (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Сметану, сахар и вареную сгущенку перемешать или взбить.

2. Ввести заранее замоченный желатин. Чтобы не было комочков, сметана должна быть комнатной температуры. В случае комочков – крем нужно подогреть в микроволновке.

3. Бананы нарезать кольцами.

4. Сложить торт следующим образом, смазывая каждый слой кремом:

вафельный корж

крем

крекер, крем

банан, крем

вафельный корж и так далее, пока не закончатся все ингредиенты

5. Сверху можно задекорировать по вашему вкусу.

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