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"Прозрачный" блин для завтрака: рецепт оригинального блюда от Эктора Хименеса-Браво
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака, используйте яйца, сыр, овощи, а также рисовую бумагу, которая и может быть основой для омлета, закусок, спринг-роллов и даже десертов.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из рисовой бумаги, с яйцами, сыром, луком.
Ингредиенты:
- Рисовая бумага – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Фета – 30 г
- Перец сладкий – 50 г
- Лук зеленый
- Масло подсолнечное – 1 ч.л.
- Чили хлопья – 0,5 ч.л.
- Паприка – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте масло, чили хлопья и паприку.
2. На разогретую сковороду выложите рисовую бумагу, полейте ее ароматным маслом. Добавьте измельченный фету, перец и зеленый лук.
3. Вбейте яйцо и перемешайте лопаткой, затем сверните блинчик.
Попробуйте сразу, горячим!
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