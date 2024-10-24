Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака, используйте яйца, сыр, овощи, а также рисовую бумагу, которая и может быть основой для омлета, закусок, спринг-роллов и даже десертов.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из рисовой бумаги, с яйцами, сыром, луком.

Ингредиенты:

Рисовая бумага – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Фета – 30 г

Перец сладкий – 50 г

Лук зеленый

Масло подсолнечное – 1 ч.л.

Чили хлопья – 0,5 ч.л.

Паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте масло, чили хлопья и паприку.

2. На разогретую сковороду выложите рисовую бумагу, полейте ее ароматным маслом. Добавьте измельченный фету, перец и зеленый лук.

3. Вбейте яйцо и перемешайте лопаткой, затем сверните блинчик.

Попробуйте сразу, горячим!

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