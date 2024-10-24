"Прозрачный" блин для завтрака: рецепт оригинального блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
243
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака, используйте яйца, сыр, овощи, а также рисовую бумагу, которая и может быть основой для омлета, закусок, спринг-роллов и даже десертов. 

Видео дня
Омлет на рисовой бумаге

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из рисовой бумаги, с яйцами, сыром, луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Фета – 30 г
  • Перец сладкий – 50 г
  • Лук зеленый
  • Масло подсолнечное – 1 ч.л.
  • Чили хлопья – 0,5 ч.л.
  • Паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте масло, чили хлопья и паприку.

Рисовая бумага

2. На разогретую сковороду выложите рисовую бумагу, полейте ее ароматным маслом. Добавьте измельченный фету, перец и зеленый лук.

Приготовление блюда

3. Вбейте яйцо и перемешайте лопаткой, затем сверните блинчик.

С чем приготовить блюдо

Попробуйте сразу, горячим!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты