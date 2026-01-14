Диетический и прозрачный холодец можно приготовить из куриного мяса. Бульон идеально застынет, если добавить желатин в правильных пропорциях, а также процедить мясной отвар – это очень важный момент, который влияет на вкус и консисттенцию готового блюда.

Идея приготовления прозрачного холодца из курицы опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

куриные четвертинки – 4 шт.

вода – 2,5 л

желатин – 40 г (ориентир: 20 г желатина на 1 л жидкости)

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт. (нечищеный)

чеснок – 2 зубчика

перец горошком – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные четвертинки очищаем от всего лишнего и замачиваем на 2 часа в холодной воде. После этого заливаем чистой водой и ставим вариться.

2. Когда бульон закипит, уменьшаем огонь до минимума, снимаем пенку и лишний жир. Варим на очень медленном огне примерно час.

3. Через час добавляем очищенную морковь, нечищеный лук, перец горошком и лавровый лист и варим еще 30 минут. Солим и даем еще 5 минут медленно побулькивать.

4. Достаем мясо, отделяем его от костей и разбираем на волокна.

5. В горячий бульон добавляем тертый чеснок, оставляем настояться 5 минут, после чего процеживаем бульон.

6. Отдельно отливаем примерно 100 мл бульона, охлаждаем его и разводим в нем желатин.

7. Переливаем желатиновую смесь в общий бульон и хорошо перемешиваем до полного растворения.

8. Раскладываем куриное мясо по тарелкам, заливаем бульоном и украшаем по желанию вареной морковью или зеленью.

9. Оставляем охлаждаться при комнатной температуре 2-3 часа, после чего переставляем в холодильник до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: