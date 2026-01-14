Прозрачный и наваристый холодец из курицы: делимся пошаговым рецептом
Диетический и прозрачный холодец можно приготовить из куриного мяса. Бульон идеально застынет, если добавить желатин в правильных пропорциях, а также процедить мясной отвар – это очень важный момент, который влияет на вкус и консисттенцию готового блюда.
Идея приготовления прозрачного холодца из курицы опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные четвертинки – 4 шт.
- вода – 2,5 л
- желатин – 40 г (ориентир: 20 г желатина на 1 л жидкости)
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт. (нечищеный)
- чеснок – 2 зубчика
- перец горошком – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные четвертинки очищаем от всего лишнего и замачиваем на 2 часа в холодной воде. После этого заливаем чистой водой и ставим вариться.
2. Когда бульон закипит, уменьшаем огонь до минимума, снимаем пенку и лишний жир. Варим на очень медленном огне примерно час.
3. Через час добавляем очищенную морковь, нечищеный лук, перец горошком и лавровый лист и варим еще 30 минут. Солим и даем еще 5 минут медленно побулькивать.
4. Достаем мясо, отделяем его от костей и разбираем на волокна.
5. В горячий бульон добавляем тертый чеснок, оставляем настояться 5 минут, после чего процеживаем бульон.
6. Отдельно отливаем примерно 100 мл бульона, охлаждаем его и разводим в нем желатин.
7. Переливаем желатиновую смесь в общий бульон и хорошо перемешиваем до полного растворения.
8. Раскладываем куриное мясо по тарелкам, заливаем бульоном и украшаем по желанию вареной морковью или зеленью.
9. Оставляем охлаждаться при комнатной температуре 2-3 часа, после чего переставляем в холодильник до полного застывания.
