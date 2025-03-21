Скумбрия – рыба, которая идеально вкусит в маринованном виде. Она достаточно мясистая, сочная и не нуждается в длительном приготовлении. Довершить вкус можно несколькими простыми компонентами.

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Идея приготовления скумбрии в пряном маринаде опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Оставить рыбу в маринаде нужно всего в сутки.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

лук обыкновенный – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

масло – 120 мл.

уксус – 50 мл.

сахар – 1 ст.л. (без горки)

соль – 1 ст.л. (без горки)

кориандр – 0,5 ч.л.

перец – 0,5 ч.л.

лавровые листья – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить от внутренностей.

2. Отрезать голову, порезать на кусочки.

3. Для маринада соединить масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец.

4. Поставить на огонь и довести до кипения, дать остыть.

5. В банке выложить поочередно рыбу, лук нарезанный полукольцами, и так далее, поцы не кончатся.

6. Залить охлажденным маринадом и накрыть.

7. Поставить в холодильник в день.

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