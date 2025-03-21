Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

Скумбрия – рыба, которая идеально вкусит в маринованном виде. Она достаточно мясистая, сочная и не нуждается в длительном приготовлении. Довершить вкус можно несколькими простыми компонентами.

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Идея приготовления скумбрии в пряном маринаде опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Оставить рыбу в маринаде нужно всего в сутки.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • лук синий – 1 шт.
  • лук обыкновенный – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • масло – 120 мл.
  • уксус – 50 мл.
  • сахар – 1 ст.л. (без горки)
  • соль – 1 ст.л. (без горки)
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • перец – 0,5 ч.л.
  • лавровые листья – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

1. Скумбрию почистить от внутренностей.

2. Отрезать голову, порезать на кусочки.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

3. Для маринада соединить масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

4. Поставить на огонь и довести до кипения, дать остыть.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

5. В банке выложить поочередно рыбу, лук нарезанный полукольцами, и так далее, поцы не кончатся.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

6. Залить охлажденным маринадом и накрыть.

Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях

7. Поставить в холодильник в день.

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