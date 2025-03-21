Пряная маринованная скумбрия к картофельному пюре: как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях
Скумбрия – рыба, которая идеально вкусит в маринованном виде. Она достаточно мясистая, сочная и не нуждается в длительном приготовлении. Довершить вкус можно несколькими простыми компонентами.
Идея приготовления скумбрии в пряном маринаде опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Оставить рыбу в маринаде нужно всего в сутки.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- лук синий – 1 шт.
- лук обыкновенный – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- масло – 120 мл.
- уксус – 50 мл.
- сахар – 1 ст.л. (без горки)
- соль – 1 ст.л. (без горки)
- кориандр – 0,5 ч.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- лавровые листья – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить от внутренностей.
2. Отрезать голову, порезать на кусочки.
3. Для маринада соединить масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец.
4. Поставить на огонь и довести до кипения, дать остыть.
5. В банке выложить поочередно рыбу, лук нарезанный полукольцами, и так далее, поцы не кончатся.
6. Залить охлажденным маринадом и накрыть.
7. Поставить в холодильник в день.
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