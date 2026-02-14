Обычное сало можно замариновать в домашних условиях. У вас получится пряная и очень вкусная закуска, которую можно подать с борщом. Такое сало прекрасно сочетается с гренками или черным хлебом.

Идея приготовления пикантного маринованного сала опубликована на странице фудблогера vika mamablog в Instagram.

Ингредиенты:

сало – 300-400 г

соль – 1 ст.л.

перец – 1 ч.л.

сахар – 0,5 ст.л.

яблочный уксус – 3-4 ст.л.

чеснок 3-4 зубчиков

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать соль, сахар, перец.

2. Добавить яблочный уксус.

3. Выжать чеснок и всыпать любимые специи.

4. все хорошо перемешать.

5. Туда нарезать сало.

6. Все хорошо перемешать.

7. Оставить мариноваться минимум на час.

