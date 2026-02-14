Все рецепты
Пряное маринованное сало со специями и чесноком: как приготовить любимую закуску к борщу
Обычное сало можно замариновать в домашних условиях. У вас получится пряная и очень вкусная закуска, которую можно подать с борщом. Такое сало прекрасно сочетается с гренками или черным хлебом.
Идея приготовления пикантного маринованного сала опубликована на странице фудблогера vika mamablog в Instagram.
Ингредиенты:
- сало – 300-400 г
- соль – 1 ст.л.
- перец – 1 ч.л.
- сахар – 0,5 ст.л.
- яблочный уксус – 3-4 ст.л.
- чеснок 3-4 зубчиков
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать соль, сахар, перец.
2. Добавить яблочный уксус.
3. Выжать чеснок и всыпать любимые специи.
4. все хорошо перемешать.
5. Туда нарезать сало.
6. Все хорошо перемешать.
7. Оставить мариноваться минимум на час.
