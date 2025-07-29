Маринованные шампиньоны – очень вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Продукт для такого блюда нужно сначала запечь, а затем добавить много разнообразных компонентов для пикантности.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

масло

приправа к грибам

соевый соус – 30 мл.

чеснок – 2 зубчика

петрушка

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, обсушить.

2. Добавить масло, приправу.

3. В мультипечи или гриле запекать 15 минут, в духовке – 20-30 минут.

4. Добавить соевый соус, чеснок, зелень.

5. Хорошо перемешать и подавать.

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