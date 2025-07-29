Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
15
Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

Маринованные шампиньоны – очень вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Продукт для такого блюда нужно сначала запечь, а затем добавить много разнообразных компонентов для пикантности.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.

Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • масло
  • приправа к грибам
  • соевый соус – 30 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка

Способ приготовления:

Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

1. Грибы помыть, обсушить.

Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

2. Добавить масло, приправу.

Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

3. В мультипечи или гриле запекать 15 минут, в духовке – 20-30 минут.

Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку

4. Добавить соевый соус, чеснок, зелень.

5. Хорошо перемешать и подавать.

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