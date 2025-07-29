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Пряные маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: рецепт на скорую руку
Маринованные шампиньоны – очень вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Продукт для такого блюда нужно сначала запечь, а затем добавить много разнообразных компонентов для пикантности.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- масло
- приправа к грибам
- соевый соус – 30 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, обсушить.
2. Добавить масло, приправу.
3. В мультипечи или гриле запекать 15 минут, в духовке – 20-30 минут.
4. Добавить соевый соус, чеснок, зелень.
5. Хорошо перемешать и подавать.
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