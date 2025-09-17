Видео дня
Пряный маринованный салат из капусты: может храниться в холодильнике до двух месяцев
Маринованный салат из капусты – универсальная закуска, которая не только вкусная, но и долго хранится. Просто поставьте такую заготовку в холодильник и сочетайте с любимыми блюдами.
Идея приготовления маринованного салата из капусты опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1200-1300 кг.
- лук репчатый – 250 г
- морковь – 250 г
- перец болгарский – 250 г
- сахар – 75 г
- соль – 25 г
- уксус 9% – 50 г
- масло – 125 г
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами.
2. На терке натереть морковь, перец нарезать соломкой.
3. Слегка перемешать рукой.
4. Добавить соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешать.
5. Салат можно есть сразу, но с каждым днем он становится еще вкуснее. Можно хранить в холодильнике до 2-х месяцев.
