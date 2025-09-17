Маринованный салат из капусты – универсальная закуска, которая не только вкусная, но и долго хранится. Просто поставьте такую заготовку в холодильник и сочетайте с любимыми блюдами.

Идея приготовления маринованного салата из капусты опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1200-1300 кг.

лук репчатый – 250 г

морковь – 250 г

перец болгарский – 250 г

сахар – 75 г

соль – 25 г

уксус 9% – 50 г

масло – 125 г

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами.

2. На терке натереть морковь, перец нарезать соломкой.

3. Слегка перемешать рукой.

4. Добавить соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешать.

5. Салат можно есть сразу, но с каждым днем он становится еще вкуснее. Можно хранить в холодильнике до 2-х месяцев.

