Пышная паска без замеса: как быстро приготовить идеальное тесто для Пасхальной выпечки
Если на приготовление паски у вас нет много времени – воспользуйтесь следующим рецептом теста без замеса. У вас получится очень пышная и воздушная паска, которая прекрасно пропечется и долго не будет черстветь. В качестве начинки очень вкусно добавить много цукатов.
Идея приготовления воздушной паски без замеса опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Для опары подойдут именно влажные дрожжи.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл. (теплое)
- сахар – 180 г (8 ст.л.)
- влажные дрожжи – 45 г
- яйца домашние – 4 шт.
- соль – 1/3 ч.л.
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- сливочное масло 82.5% – 100 г
- мука – 600 г
- цукаты – 100 г
Способ приготовления:
1. Для опары в теплое молоко добавить 1 ст.л сахара из общего количества и дрожжи, перемешать.
2. Затем добавить 4 ст.л. муки также из общего количества, перемешать.
3. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
4. Должна появиться пышная шапка.
5. В это время в яйца добавить обычный и ванильный сахар, соль и перемешать ручным венчиком.
6. Добавить мягкое сливочное масло, еще раз взбить (вечником).
7. Добавить опару, хорошо перемешать лопаткой.
8. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешать.
9. Тесто руками не замешивать, использовать только лопатку.
10. После муки добавить изюм и натертую на мелкую терку цедру апельсина и лимона, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 1.5 часа. в теплом месте.
11. Затем, когда тесто выросло, смазать руки растительным маслом (тесто может немного прилипнуть к рукам – так и должно быть) и сформировать слои необходимого размера (формы нужно заполнять на 1/3 части).
12. Снова оставить подходить на час.
13. Тогда отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если видите, что шапочка начала быстро румяниться, накройте фольгой. За 10 минут до готовности уберите фольгу.
14. Первые 10-15 минут не открывайте духовку, чтобы паски не упали.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: