Если на приготовление паски у вас нет много времени – воспользуйтесь следующим рецептом теста без замеса. У вас получится очень пышная и воздушная паска, которая прекрасно пропечется и долго не будет черстветь. В качестве начинки очень вкусно добавить много цукатов.

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Идея приготовления воздушной паски без замеса опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Для опары подойдут именно влажные дрожжи.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл. (теплое)

сахар – 180 г (8 ст.л.)

влажные дрожжи – 45 г

яйца домашние – 4 шт.

соль – 1/3 ч.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

сливочное масло 82.5% – 100 г

мука – 600 г

цукаты – 100 г

Способ приготовления:

1. Для опары в теплое молоко добавить 1 ст.л сахара из общего количества и дрожжи, перемешать.

2. Затем добавить 4 ст.л. муки также из общего количества, перемешать.

3. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

4. Должна появиться пышная шапка.

5. В это время в яйца добавить обычный и ванильный сахар, соль и перемешать ручным венчиком.

6. Добавить мягкое сливочное масло, еще раз взбить (вечником).

7. Добавить опару, хорошо перемешать лопаткой.

8. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешать.

9. Тесто руками не замешивать, использовать только лопатку.

10. После муки добавить изюм и натертую на мелкую терку цедру апельсина и лимона, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 1.5 часа. в теплом месте.

11. Затем, когда тесто выросло, смазать руки растительным маслом (тесто может немного прилипнуть к рукам – так и должно быть) и сформировать слои необходимого размера (формы нужно заполнять на 1/3 части).

12. Снова оставить подходить на час.

13. Тогда отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если видите, что шапочка начала быстро румяниться, накройте фольгой. За 10 минут до готовности уберите фольгу.

14. Первые 10-15 минут не открывайте духовку, чтобы паски не упали.

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