Творог – идеальная основа для вкусных и полезных сырников, а также вареников, запеканок. Еще из творога можно сделать намазки, закуски.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной творожной запеканки с ягодами, которая готовится очень просто.

Ингредиенты:

Творог от 5% 200 г

Густой греческий йогурт 100 г

Яйца 2 шт.

Крахмал кукурузный 1/2 ст.л. (или рисовая мука)

Соль 1/4 ч.л.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Сахар 2 ст.л. или сахзам по вкусу

Ягоды любые

Способ приготовления:

1. Смешать с помощью блендера все ингредиенты до однородности.

2. Вылить в смазанную форму, сверху выложить ягоды, выпекать при 180С 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: