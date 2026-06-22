Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом
1 минута
1,0 т.
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Творог – идеальная основа для вкусных и полезных сырников, а также вареников, запеканок. Еще из творога можно сделать намазки, закуски.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной творожной запеканки с ягодами, которая готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Творог от 5% 200 г
- Густой греческий йогурт 100 г
- Яйца 2 шт.
- Крахмал кукурузный 1/2 ст.л. (или рисовая мука)
- Соль 1/4 ч.л.
- Ванильный сахар 1 ч.л.
- Сахар 2 ст.л. или сахзам по вкусу
- Ягоды любые
Способ приготовления:
1. Смешать с помощью блендера все ингредиенты до однородности.
2. Вылить в смазанную форму, сверху выложить ягоды, выпекать при 180С 30 минут.
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