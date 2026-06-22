Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Творог – идеальная основа для вкусных и полезных сырников, а также вареников, запеканок. Еще из творога можно сделать намазки, закуски. 

Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной творожной запеканки с ягодами, которая готовится очень просто.

Ингредиенты: 

  • Творог от 5% 200 г
  • Густой греческий йогурт 100 г
  • Яйца 2 шт.
  • Крахмал кукурузный 1/2 ст.л. (или рисовая мука)
  • Соль 1/4 ч.л.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.
  • Сахар 2 ст.л. или сахзам по вкусу
  • Ягоды любые 

Способ приготовления: 

1. Смешать с помощью блендера все ингредиенты до однородности.

Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом

2. Вылить в смазанную форму, сверху выложить ягоды, выпекать при 180С 30 минут.

Пышная творожная запеканка с клубникой: делимся самым простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукциярецептпродуктыфрукт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты