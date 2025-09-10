Пышная яблочная "Шарлотка" из 3 яиц: делимся секретами приготовления удачного теста

Пышная яблочная 'Шарлотка' из 3 яиц: делимся секретами приготовления удачного теста

Один из самых вкусных яблочных пирогов – "Шарлотка". Для приготовления десерта понадобится всего лишь несколько яиц, сочные яблоки и обязательно корица для вкуса.

Яблочная ''Шарлотка''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной "Шарлотки" с цедрой лимона и кисло-сладкими яблоками.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 200 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара
  • щепотка соли
  • цедра с одного лимона или апельсина
  • 150 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 4-5 средних яблок (кисло-сладких)
  • 1 ч.л корицы по желанию

Способ приготовления:

1. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте цедру лимона и вымешайте лопаткой снизу / вверх.

Ингредиенты для теста

2. Выливаем половину теста на низ формы застеленной пергаментом, добавляем очищенные и нарезанные яблоки кубиком, присыпаем их корицей, покрываем тестом сверху все разравниваем.

Приготовление пирога

3. Выпекаем в разогретой до 180С духовке, 40-50 минут.

Сколько минут готовить пирог

Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой!

Готовый пирог

