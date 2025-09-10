Пышная яблочная "Шарлотка" из 3 яиц: делимся секретами приготовления удачного теста
Один из самых вкусных яблочных пирогов – "Шарлотка". Для приготовления десерта понадобится всего лишь несколько яиц, сочные яблоки и обязательно корица для вкуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной "Шарлотки" с цедрой лимона и кисло-сладкими яблоками.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 200 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
- щепотка соли
- цедра с одного лимона или апельсина
- 150 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 4-5 средних яблок (кисло-сладких)
- 1 ч.л корицы по желанию
Способ приготовления:
1. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте цедру лимона и вымешайте лопаткой снизу / вверх.
2. Выливаем половину теста на низ формы застеленной пергаментом, добавляем очищенные и нарезанные яблоки кубиком, присыпаем их корицей, покрываем тестом сверху все разравниваем.
3. Выпекаем в разогретой до 180С духовке, 40-50 минут.
Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой!
