Яблочная ''Шарлотка''

Один из самых вкусных яблочных пирогов – "Шарлотка". Для приготовления десерта понадобится всего лишь несколько яиц, сочные яблоки и обязательно корица для вкуса.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной "Шарлотки" с цедрой лимона и кисло-сладкими яблоками.

Ингредиенты:

3 яйца

200 г. сахара

10 г. ванильного сахара

щепотка соли

цедра с одного лимона или апельсина

150 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

4-5 средних яблок (кисло-сладких)

1 ч.л корицы по желанию

Способ приготовления:

1. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте цедру лимона и вымешайте лопаткой снизу / вверх.

2. Выливаем половину теста на низ формы застеленной пергаментом, добавляем очищенные и нарезанные яблоки кубиком, присыпаем их корицей, покрываем тестом сверху все разравниваем.

3. Выпекаем в разогретой до 180С духовке, 40-50 минут.

Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: