Пышная яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся самым быстрым рецептом

Рецепт домашней 'Шарлотки'

Среди всех домашних пирогов проще всего готовится очень вкусная "Шарлотка". Готовится она очень просто, достаточно всего лишь сделать жидкое тесто на яйцах и выбрать вкусные яблоки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной и вкусной яблочной "Шарлотки", для приготовления которой понадобится минимум продуктов. 

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 5 яблок
  • корица (по вкусу)
  • кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Способ приготовления: 

1. Яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом.

3. Выпекайте примерно 50 мин при 180°C.

Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром!

