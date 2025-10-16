Пышная яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся самым быстрым рецептом
Среди всех домашних пирогов проще всего готовится очень вкусная "Шарлотка". Готовится она очень просто, достаточно всего лишь сделать жидкое тесто на яйцах и выбрать вкусные яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной и вкусной яблочной "Шарлотки", для приготовления которой понадобится минимум продуктов.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 яблок
- корица (по вкусу)
- кленовый сироп и пломбир (для подачи)
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом.
3. Выпекайте примерно 50 мин при 180°C.
Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром!
