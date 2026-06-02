Сезон клубники – прекрасная возможность приготовить простую домашнюю выпечку, которая понравится всей семье. Пухлые маффины с сочными ягодами получаются нежными, ароматными и очень аппетитными. Такой десерт прекрасно подходит к утреннему кофе, чаю или уютному семейному чаепитию. А главное – для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и совсем немного времени.

Идея приготовления воздушных клубничных маффинов к чаю опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 230 мл.

сливочное масло – 55 г

сахар – 130 г

мука – 250 г

разрыхлитель –1,5 ч.л.

клубника – 150-180 г

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйцо с молоком и предварительно растопленным сливочным маслом до однородной консистенции.

2. Добавьте сахар и хорошо перемешайте массу, чтобы он начал растворяться.

3. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты к жидкой смеси, замешивая гладкое однородное тесто без комочков.

4. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Перемешайте ягоды с кукурузным крахмалом, после чего аккуратно введите их в тесто.

5. Подготовьте формы для маффинов и заполните их примерно на две трети объема. Это позволит выпечке хорошо подняться во время приготовления.

6. Поставьте маффины в духовку, разогретую до 220 градусов, на 5 минут. Затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще около 20 минут до появления золотистой корочки.

7. Готовые маффины оставьте на несколько минут остыть в формах, после чего переложите на решетку.

8. Такие клубничные маффины получаются воздушными, ароматными и очень нежными. Они прекрасно сочетаются как теплыми, так и полностью охлажденными, поэтому станут удачным вариантом домашней выпечки для семейного чаепития или летнего десерта к праздничному столу.

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