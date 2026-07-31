Домашние булочки с маком можно приготовить без сложного дрожжевого теста. Если добавить в основу творог, выпечка получается мягкой, нежной и долго остаётся свежей. Такой рецепт прекрасно подойдет к чаю или кофе, а также станет отличным вариантом для семейного завтрака. Все ингредиенты простые, а процесс приготовления не занимает много времени.

Идея приготовления пышных творожных булочек с маком опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

творог – 360 г

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

подсластитель – по вкусу

ванилин – по желанию

Для маковой начинки:

мак – 50 г

сухое молоко – 30 г

молоко – 130 мл.

подсластитель – по вкусу.

Для крема:

сухое молоко – 50 г

молоко – 50-100 мл.

подсластитель – по вкусу

Для смазывания:

яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте маковую начинку. В небольшой кастрюле смешайте мак, сухое молоко, молоко и подсластитель.

2. Поставьте на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой. Затем дайте ей остыть.

3. Для теста смешайте творог с яйцом. Добавьте подсластитель и, по желанию, ванилин.

4. Измельчите массу погружным блендером или хорошо разотрите до однородной консистенции.

5. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в творожную массу. Замесите мягкое тесто.

6. На листе пергамента раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3–5 мм. Равномерно распределите по поверхности охлажденную маковую начинку.

7. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет и нарежьте его одинаковыми кусочками. Выложите будущие булочки на противень, застеленный пергаментом.

8. Смажьте поверхность каждой булочки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20–30 минут, пока выпечка не станет золотистой.

9. Для крема смешайте сухое молоко, молоко и подсластитель до однородной консистенции. Еще горячие булочки смажьте готовым кремом и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо впитался.

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