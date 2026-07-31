Пышные булочки с маком: приготовьте тесто на основе творога
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Домашние булочки с маком можно приготовить без сложного дрожжевого теста. Если добавить в основу творог, выпечка получается мягкой, нежной и долго остаётся свежей. Такой рецепт прекрасно подойдет к чаю или кофе, а также станет отличным вариантом для семейного завтрака. Все ингредиенты простые, а процесс приготовления не занимает много времени.
Идея приготовления пышных творожных булочек с маком опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйцо – 1 шт.
- творог – 360 г
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- подсластитель – по вкусу
- ванилин – по желанию
Для маковой начинки:
- мак – 50 г
- сухое молоко – 30 г
- молоко – 130 мл.
- подсластитель – по вкусу.
Для крема:
- сухое молоко – 50 г
- молоко – 50-100 мл.
- подсластитель – по вкусу
Для смазывания:
- яичный желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте маковую начинку. В небольшой кастрюле смешайте мак, сухое молоко, молоко и подсластитель.
2. Поставьте на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой. Затем дайте ей остыть.
3. Для теста смешайте творог с яйцом. Добавьте подсластитель и, по желанию, ванилин.
4. Измельчите массу погружным блендером или хорошо разотрите до однородной консистенции.
5. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в творожную массу. Замесите мягкое тесто.
6. На листе пергамента раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3–5 мм. Равномерно распределите по поверхности охлажденную маковую начинку.
7. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет и нарежьте его одинаковыми кусочками. Выложите будущие булочки на противень, застеленный пергаментом.
8. Смажьте поверхность каждой булочки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20–30 минут, пока выпечка не станет золотистой.
9. Для крема смешайте сухое молоко, молоко и подсластитель до однородной консистенции. Еще горячие булочки смажьте готовым кремом и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо впитался.
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