Пышные булочки с маком: приготовьте тесто на основе творога

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
426
Сырные булочки с маком
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Домашние булочки с маком можно приготовить без сложного дрожжевого теста. Если добавить в основу творог, выпечка получается мягкой, нежной и долго остаётся свежей. Такой рецепт прекрасно подойдет к чаю или кофе, а также станет отличным вариантом для семейного завтрака. Все ингредиенты простые, а процесс приготовления не занимает много времени.

Идея приготовления пышных творожных булочек с маком опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Рецепт булочек с маком

Ингредиенты для теста:

  • яйцо – 1 шт.
  • творог – 360 г
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • подсластитель – по вкусу
  • ванилин – по желанию

Для маковой начинки:

  • мак – 50 г
  • сухое молоко – 30 г
  • молоко – 130 мл.
  • подсластитель – по вкусу.

Для крема:

  • сухое молоко – 50 г
  • молоко – 50-100 мл.
  • подсластитель – по вкусу

Для смазывания:

  • яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Сначала приготовьте маковую начинку. В небольшой кастрюле смешайте мак, сухое молоко, молоко и подсластитель.

2. Поставьте на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой. Затем дайте ей остыть.

3. Для теста смешайте творог с яйцом. Добавьте подсластитель и, по желанию, ванилин.

Заворачиваем начинку

4. Измельчите массу погружным блендером или хорошо разотрите до однородной консистенции.

5. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в творожную массу. Замесите мягкое тесто.

6. На листе пергамента раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3–5 мм. Равномерно распределите по поверхности охлажденную маковую начинку.

Формируем булочки

7. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет и нарежьте его одинаковыми кусочками. Выложите будущие булочки на противень, застеленный пергаментом.

8. Смажьте поверхность каждой булочки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20–30 минут, пока выпечка не станет золотистой.

Готовые булочки

9. Для крема смешайте сухое молоко, молоко и подсластитель до однородной консистенции. Еще горячие булочки смажьте готовым кремом и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо впитался.

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