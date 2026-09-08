Пышные домашние оладьи на кефире: добавьте в тесто сыр

Пышные оладьи легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Если добавить в тесто мягкий творог, они получаются нежными внутри и хорошо подрумяниваются при жарке. Такие оладьи можно сделать сладкими, добавив немного подсластителя или ягод. Приготовление занимает немного времени, поэтому рецепт подойдет для домашнего завтрака или быстрого перекуса.

Идея приготовления пышных домашних оладий с творогом опубликована на странице juliapitarenko в Instagram.

Ингредиенты:

мягкий сыр – 250 г

яйцо – 1 шт.

мука – 180-200 г

сода – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

кефир – по необходимости для получения нужной консистенции теста

кокосовое масло – для жарки

ягоды – по желанию

подсластитель – по вкусу, если хотите сладкие оладьи

Способ приготовления:

1. Сначала в миске смешайте яйцо, творог, муку и щепотку соли.

2. Перемешайте массу до однородности. Если тесто получается слишком густым, постепенно добавляйте кефир, чтобы оно стало мягким и достаточно густым для формирования оладий.

3. Соду добавьте в самом конце и еще раз хорошо перемешайте. Если хотите приготовить оладьи с начинкой, возьмите небольшую порцию теста, положите внутрь несколько ягод и сформируйте оладью.

4. Разогрейте сковороду, добавьте немного кокосового масла и выкладывайте тесто небольшими порциями.

5. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны. Они должны хорошо подрумяниться и пропечься внутри.

6. Готовые творожные оладьи подавайте теплыми. По желанию их можно дополнить ягодами, вареньем, медом или другими любимыми добавками.

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