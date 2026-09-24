Пышные домашние пампушки к борщу: как приготовить
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Домашние пампушки хорошо дополняют горячий борщ и особенно вкусные сразу после выпекания. Тесто для них нужно сделать мягким и эластичным, а после подъема сформировать небольшие булочки. Готовые пампушки стоит щедро смазать чесночной заливкой с зеленью. Так они получаются ароматными и имеют мягкую серединку.
Идея приготовления домашних чесночных пампушек опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- молоко – 250 мл.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сухие дрожжи – 7 г
- растительное масло – 5 ст.л.
Для чесночной заливки:
- чеснок – 3-4 зубчика
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- вода – 2-3 ст.л.
- соль – ¼ ч.л.
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Добавьте теплое молоко, яйцо и растительное масло. Замесите тесто до однородной консистенции.
2. Тесто должно получиться мягким и немного липнуть к рукам. Не нужно сразу добавлять много муки, так как из-за этого пончики могут стать плотными. Чтобы с тестом было удобнее работать, руки можно слегка смазать маслом.
3. Вымешивайте тесто несколько минут, пока оно не станет эластичным и гладким. После этого накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте примерно на один час. За это время дрожжевое тесто должно заметно увеличиться в объёме.
4. Когда тесто поднимется, обмять его и разделить на равные части. Сформируйте небольшие круглые пончики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Оставьте заготовки еще на 15-20 минут, чтобы они повторно поднялись.
5. Перед выпечкой смажьте пампушки желтком, смешанным с небольшим количеством молока. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пампушки примерно 25-30 минут, пока они не подрумянятся.
6. Пока выпечка готовится, приготовьте чесночную заливку. Чеснок нужно пропустить через пресс или очень мелко нарезать. Добавьте растительное масло, воду, соль и измельченный укроп. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все компоненты равномерно смешались.
7. Готовые горячие пончики достаньте из духовки и сразу смажьте чесночной заливкой. Оставьте их на несколько минут, чтобы ароматная смесь впиталась в тесто.
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