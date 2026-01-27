Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт
Если нужно быстро что-то приготовить к чаю – сделайте сладкие кексы на кефире. Простое тесто прекрасно пропекается и получается очень воздушным. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления пышных кексов к чаю на кефире опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл.
- сахар – 400 г
- ванильный сахар – 2-3 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- масло – 150 г
- сода – 2 ч.л. погасить уксусом
- мука – 750 г (+-50 г)
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, ванильный сахар взбить до пышной массы.
2. Добавить масло, кефир, все перемешать.
3. Далее добавить соль и соду, погашенную уксусом.
4. Теперь добавить муку и все перемешать до однородной массы.
5. В тесто добавить изюм, предварительно промытый и просушенный бумажным полотенцем, и обваляйте в муке.
6. Перемешать тесто с изюмом и выложить тесто в формочки.
7. Если железные – смазать их сливочным маслом.
8. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и проверяйте деревянной шпажкой (она должна быть сухой)
