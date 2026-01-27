Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
549
Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

Если нужно быстро что-то приготовить к чаю – сделайте сладкие кексы на кефире. Простое тесто прекрасно пропекается и получается очень воздушным. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления пышных кексов к чаю на кефире опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл.
  • сахар – 400 г
  • ванильный сахар – 2-3 ч.л.
  • яйца – 4 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • масло – 150 г
  • сода – 2 ч.л. погасить уксусом
  • мука – 750 г (+-50 г)
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

1. Яйца, сахар, ванильный сахар взбить до пышной массы.

2. Добавить масло, кефир, все перемешать.

3. Далее добавить соль и соду, погашенную уксусом.

Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

4. Теперь добавить муку и все перемешать до однородной массы.

5. В тесто добавить изюм, предварительно промытый и просушенный бумажным полотенцем, и обваляйте в муке.

6. Перемешать тесто с изюмом и выложить тесто в формочки.

7. Если железные – смазать их сливочным маслом.

Пышные кексы к чаю из теста на кефире: как приготовить элементарный десерт

8. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и проверяйте деревянной шпажкой (она должна быть сухой)

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты