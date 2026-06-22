Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста
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Пушистые оладьи на кефире – это простая домашняя выпечка, которая всегда кстати на завтрак или в качестве быстрого десерта к чаю. Главная особенность этого рецепта заключается в использовании сразу двух компонентов для пышности – соды и разрыхлителя. Именно такое сочетание помогает получить высокие, мягкие и воздушные оладьи, которые не оседают после жарки.
Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1–2 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- кефир (очень тёплый) – 350 г
- мука – 240 г
- сода – 3/4 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавьте очень тёплый кефир и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Всыпьте просеянную муку, соду и разрыхлитель.
3. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
4. После замеса тесто больше не перемешивайте. Именно это поможет сохранить его воздушную структуру.
5. Разогрейте сковороду и налейте достаточно масла, чтобы оно покрывало дно.
6. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на умеренном огне до золотистого цвета с обеих сторон.
7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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