Пушистые оладьи на кефире – это простая домашняя выпечка, которая всегда кстати на завтрак или в качестве быстрого десерта к чаю. Главная особенность этого рецепта заключается в использовании сразу двух компонентов для пышности – соды и разрыхлителя. Именно такое сочетание помогает получить высокие, мягкие и воздушные оладьи, которые не оседают после жарки.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 1–2 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

кефир (очень тёплый) – 350 г

мука – 240 г

сода – 3/4 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавьте очень тёплый кефир и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Всыпьте просеянную муку, соду и разрыхлитель.

3. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

4. После замеса тесто больше не перемешивайте. Именно это поможет сохранить его воздушную структуру.

5. Разогрейте сковороду и налейте достаточно масла, чтобы оно покрывало дно.

6. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на умеренном огне до золотистого цвета с обеих сторон.

7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: