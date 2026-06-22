Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
417
Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста
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Пушистые оладьи на кефире – это простая домашняя выпечка, которая всегда кстати на завтрак или в качестве быстрого десерта к чаю. Главная особенность этого рецепта заключается в использовании сразу двух компонентов для пышности – соды и разрыхлителя. Именно такое сочетание помогает получить высокие, мягкие и воздушные оладьи, которые не оседают после жарки.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1–2 ст.л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • кефир (очень тёплый) – 350 г
  • мука – 240 г
  • сода – 3/4 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавьте очень тёплый кефир и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Всыпьте просеянную муку, соду и разрыхлитель.

3. Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста

4. После замеса тесто больше не перемешивайте. Именно это поможет сохранить его воздушную структуру.

5. Разогрейте сковороду и налейте достаточно масла, чтобы оно покрывало дно.

6. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на умеренном огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Пышные оладьи с содой и разрыхлителем: делимся рецептом удачного теста

7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

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