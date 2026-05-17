Пухлые панкейки – один из самых простых вариантов завтрака, который всегда получается нежным и воздушным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а тесто готовится буквально за несколько минут. Особую текстуру добавляет яблоко, благодаря которому панкейки получаются сочными и ароматными. Подавать их можно с медом, ягодами, вареньем или просто с кусочком сливочного масла.

Идея приготовления идеальных панкейков на молоке опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

молоко – 250 мл.

сливочное масло – 15 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 8 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром до легкой пены. Влейте молоко и добавьте растопленное сливочное масло, после чего хорошо перемешайте массу венчиком.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам.

3. Перемешайте тесто до однородной консистенции без комочков.

4. Яблоко очистите по желанию и натрите на крупной терке.

5. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте. Если хотите более сладкий вкус, используйте вместо яблока спелый банан.

6. Разогрейте сухую сковороду на умеренном огне. Выкладывайте тесто небольшими порциями и жарьте панкейки под крышкой до появления пузырьков на поверхности.

7. Переверните панкейки и готовьте еще несколько минут до золотистой корочки с другой стороны. Подавайте горячими со своими любимыми дополнениями.

