Пышные панкейки на завтрак: делимся идеальным рецептом
Пухлые панкейки – один из самых простых вариантов завтрака, который всегда получается нежным и воздушным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а тесто готовится буквально за несколько минут. Особую текстуру добавляет яблоко, благодаря которому панкейки получаются сочными и ароматными. Подавать их можно с медом, ягодами, вареньем или просто с кусочком сливочного масла.
Идея приготовления идеальных панкейков на молоке опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 50 г
- молоко – 250 мл.
- сливочное масло – 15 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 8 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с сахаром до легкой пены. Влейте молоко и добавьте растопленное сливочное масло, после чего хорошо перемешайте массу венчиком.
2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам.
3. Перемешайте тесто до однородной консистенции без комочков.
4. Яблоко очистите по желанию и натрите на крупной терке.
5. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте. Если хотите более сладкий вкус, используйте вместо яблока спелый банан.
6. Разогрейте сухую сковороду на умеренном огне. Выкладывайте тесто небольшими порциями и жарьте панкейки под крышкой до появления пузырьков на поверхности.
7. Переверните панкейки и готовьте еще несколько минут до золотистой корочки с другой стороны. Подавайте горячими со своими любимыми дополнениями.
