Пышные сырные ватрушки, как пух: делимся рецептом идеального теста

Творожные ватрушки – отличная альтернатива десертам. Готовить их лучше всего на тесте на опаре, так ватрушки будут очень пышными и высокими. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных творожных ватрушек на опаре.

Ингредиенты: 

  • молоко теплое 110 г
  • сахар 1 ч.л.
  • сухие дрожжи 4 г
  • мука 1 ст.л. мука 1 ст.л.

Далее основное тесто:

  • опара
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2 ст.л.
  • соль, щепотка
  • мягкое сливочное масло 30 г
  • мука 190-200 г

Творожная начинка:

  • творог 300 г
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 3 ст.л.
  • ванильный сахар
  • сливки или молоко 40-50 мл

Способ приготовления: 

1. Опара: все смешайте и оставьте теплом месте под крышкой на 20 минут до образования "шапки". После замесите руками тесто, соберите в комок, не мешайте его долго, и оставьте в миске в теплом месте на 1 час, до увеличения в объеме. 

2. Из готового теста сформируйте шарики и оставьте постоять на 15 минут. После сделайте стаканом смазанным в масле ямки, и добавьте начинку. 

3. Взбейте блендером до однородности сыр. 

4. Выпекайте ватрушки в разогретой духовке 25 минут 175 С, время может отличаться.

