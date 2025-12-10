Творожные ватрушки – отличная альтернатива десертам. Готовить их лучше всего на тесте на опаре, так ватрушки будут очень пышными и высокими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных творожных ватрушек на опаре.

Ингредиенты:

молоко теплое 110 г

сахар 1 ч.л.

сухие дрожжи 4 г

мука 1 ст.л. мука 1 ст.л.

Далее основное тесто:

опара

яйцо 1 шт.

сахар 2 ст.л.

соль, щепотка

мягкое сливочное масло 30 г

мука 190-200 г

Творожная начинка:

творог 300 г

яйцо 1 шт.

сахар 3 ст.л.

ванильный сахар

сливки или молоко 40-50 мл

Способ приготовления:

1. Опара: все смешайте и оставьте теплом месте под крышкой на 20 минут до образования "шапки". После замесите руками тесто, соберите в комок, не мешайте его долго, и оставьте в миске в теплом месте на 1 час, до увеличения в объеме.

2. Из готового теста сформируйте шарики и оставьте постоять на 15 минут. После сделайте стаканом смазанным в масле ямки, и добавьте начинку.

3. Взбейте блендером до однородности сыр.

4. Выпекайте ватрушки в разогретой духовке 25 минут 175 С, время может отличаться.

