Пышные сырные ватрушки, как пух: делимся рецептом идеального теста
Творожные ватрушки – отличная альтернатива десертам. Готовить их лучше всего на тесте на опаре, так ватрушки будут очень пышными и высокими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и вкусных творожных ватрушек на опаре.
Ингредиенты:
- молоко теплое 110 г
- сахар 1 ч.л.
- сухие дрожжи 4 г
- мука 1 ст.л. мука 1 ст.л.
Далее основное тесто:
- опара
- яйцо 1 шт.
- сахар 2 ст.л.
- соль, щепотка
- мягкое сливочное масло 30 г
- мука 190-200 г
Творожная начинка:
- творог 300 г
- яйцо 1 шт.
- сахар 3 ст.л.
- ванильный сахар
- сливки или молоко 40-50 мл
Способ приготовления:
1. Опара: все смешайте и оставьте теплом месте под крышкой на 20 минут до образования "шапки". После замесите руками тесто, соберите в комок, не мешайте его долго, и оставьте в миске в теплом месте на 1 час, до увеличения в объеме.
2. Из готового теста сформируйте шарики и оставьте постоять на 15 минут. После сделайте стаканом смазанным в масле ямки, и добавьте начинку.
3. Взбейте блендером до однородности сыр.
4. Выпекайте ватрушки в разогретой духовке 25 минут 175 С, время может отличаться.
