Пышные творожные оладьи на кефире: 5 секретов, чтобы они всегда получались удачными

Творожные оладьи на кефире можно приготовить из простых продуктов, которые обычно есть дома. Чтобы тесто хорошо поднялось, а оладьи равномерно прожарились, важно обратить внимание на несколько моментов. В частности, важное значение имеют температура продуктов, время выдержки теста и способ жарки. Если соблюдать эти правила, оладьи получаются пышными, мягкими и хорошо держат форму.

Идея приготовления пышных домашних оладий на кефире опубликована на странице zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 200 г

сахар – 80 г

яйца – 2 шт.

кефир 1% – 210 мл

сода – 0,5 ч.л.

мука – 190 г

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Для теста лучше заранее достать яйца и кефир из холодильника. Они должны нагреться до комнатной температуры. Это поможет получить более однородное тесто.

2. Творог нужно хорошо размять, чтобы в нём не оставалось крупных комочков. Добавьте яйца, сахар и кефир, после чего перемешайте массу до однородности.

3. Постепенно всыпьте просеянную муку и добавьте соду. Замесите густое тесто, не перемешивая его слишком долго. Оно должно быть достаточно плотным, чтобы ложкой можно было выкладывать порции на сковороду, но не слишком тугим.

4. После замеса оставьте тесто на 15-20 минут. За это время мука впитает влагу, а консистенция станет более стабильной.

5. После того как тесто отдохнуло, его уже не нужно перемешивать. Это один из важных моментов при приготовлении пышных оладий. Просто набирайте тесто ложкой и выкладывайте небольшими порциями на разогретую сковороду.

6. Растительного масла нужно налить достаточно, чтобы оладьи хорошо прожаривались снизу. Жарить их следует на минимальном или очень слабом огне. Если температура будет слишком высокой, поверхность быстро подрумянится, а середина может остаться сырой.

7. Когда нижняя сторона оладий станет золотистой, аккуратно переверните их и продолжайте готовить под крышкой или без неё, в зависимости от толщины оладий. Готовые творожные оладьи можно подавать сразу после жарки.

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