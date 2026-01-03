Яичная запеканка – лучший вариант вкусного и сытного завтрака. Готовить ее можно как на сковороде, так и в духовке и просто на водяной бане.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и полезной яичной запеканки с молоком.

Ингредиенты:

Яйца 9 шт

Молоко 425 мл

Соль

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с молоком, придерживайтесь пропорции 1:1 молока и яиц, проще всего это сделать в мерном стакане, не взбивайте яйца венчиком или миксером, достаточно перемешать вилкой (не очень тщательно).

2. Вылейте смесь в смазанную маслом форму.

3. Запекайте при температуре 180 С 30-40 минут (в зависимости от количества яиц).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: