Пышный и очень вкусный запеченный омлет-запеканка в духовке: рецепт полезного и сытного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
114
Пышный омлет

Яичная запеканка – лучший вариант вкусного и сытного завтрака. Готовить ее можно как на сковороде, так и в духовке и просто на водяной бане. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и полезной яичной запеканки с молоком.

Ингредиенты:

  • Яйца 9 шт
  • Молоко 425 мл
  • Соль

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с молоком, придерживайтесь пропорции 1:1 молока и яиц, проще всего это сделать в мерном стакане, не взбивайте яйца венчиком или миксером, достаточно перемешать вилкой (не очень тщательно).

2. Вылейте смесь в смазанную маслом форму.

3. Запекайте при температуре 180 С 30-40 минут (в зависимости от количества яиц).

