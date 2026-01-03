Все рецепты
Пышный и очень вкусный запеченный омлет-запеканка в духовке: рецепт полезного и сытного блюда для завтрака
Яичная запеканка – лучший вариант вкусного и сытного завтрака. Готовить ее можно как на сковороде, так и в духовке и просто на водяной бане.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и полезной яичной запеканки с молоком.
Ингредиенты:
- Яйца 9 шт
- Молоко 425 мл
- Соль
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с молоком, придерживайтесь пропорции 1:1 молока и яиц, проще всего это сделать в мерном стакане, не взбивайте яйца венчиком или миксером, достаточно перемешать вилкой (не очень тщательно).
2. Вылейте смесь в смазанную маслом форму.
3. Запекайте при температуре 180 С 30-40 минут (в зависимости от количества яиц).
