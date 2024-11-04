Пышный и высокий: сколько яиц нужно для удачного бисквита
Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, пирожных. Стоит отметить, что для приготовления нужны яйца комнатной температуры, которые нужно правильно подготовить для основы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и удачного бисквита, который готовится в мультиварке.
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 360 г сахара
- 220 г муки
- 50 г какао
- 5 г разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром около 10 минут до пышной светлой массы. Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель в два приема. Вымешиваем аккуратно лопаткой в одном направлении.
2. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, вылейте тесто.
3. Выпекаем на режиме "выпечка" 1ч.20 минут. Если вы готовите в духовке, возьмите разъемное кольцо 20 см. Выпекаем при 180 градусах 40-45 минут.
Дайте остыть и порежьте!
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