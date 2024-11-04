Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, пирожных. Стоит отметить, что для приготовления нужны яйца комнатной температуры, которые нужно правильно подготовить для основы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и удачного бисквита, который готовится в мультиварке.

Ингредиенты:

8 яиц

360 г сахара

220 г муки

50 г какао

5 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром около 10 минут до пышной светлой массы. Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель в два приема. Вымешиваем аккуратно лопаткой в одном направлении.

2. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, вылейте тесто.

3. Выпекаем на режиме "выпечка" 1ч.20 минут. Если вы готовите в духовке, возьмите разъемное кольцо 20 см. Выпекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Дайте остыть и порежьте!

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