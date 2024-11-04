Пышный и высокий: сколько яиц нужно для удачного бисквита

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
768
Рецепт бисквита

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, пирожных. Стоит отметить, что для приготовления нужны яйца комнатной температуры, которые нужно правильно подготовить для основы.

Видео дня
Как правильно приготовить вкусный бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и удачного бисквита, который готовится в мультиварке.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 360 г сахара
  • 220 г муки
  • 50 г какао
  • 5 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром около 10 минут до пышной светлой массы. Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель в два приема. Вымешиваем аккуратно лопаткой в одном направлении.

Тесто для бисквита

2. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, вылейте тесто.

Приготовление бисквита

3. Выпекаем на режиме "выпечка" 1ч.20 минут. Если вы готовите в духовке, возьмите разъемное кольцо 20 см. Выпекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Сколько выпекать бисквит

Дайте остыть и порежьте!

Готовый бисквит

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыдесертрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты