Пышный кекс к чаю, который получится у всех: секреты приготовления идеального теста

Пухлый сладкий кекс подходит на любой случай. Если воспользоваться следующим рецептом, у вас получится идеальный десерт к чаю. Тесто будет очень нежным и воздушным, потому что в основе сметана и сливочное масло.

Идея приготовления воздушного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1/3 ч.л. соли
  • 180 г сахара
  • 20 г ванильного сахара
  • 180 г. сливочного масла 82%
  • 180 г сметаны 20-30 %
  • 250 г муки (+1 ст.л. для изюма)
  • 10 г разрыхлителя
  • 150 г изюма
  • цедра с одного апельсина

Способ приготовления:

1. Соединить яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром.

2. Все взбить до светлой и рыхлой массы.

3. Добавить сметану, растопленное, но не горячее сливочное масло.

4. Просеять муку с разрыхлителем.

5. Перемешать тесто до однородности.

6. Добавить изюм, предварительно его залить кипятком.

7. Просушить бумажным полотенцем и присыпать мукой.

8. Выпекать кекс в разогретой до 180° духовке +/- час. Готовность проверить деревянной шпажкой.

