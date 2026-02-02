Пышный кекс к чаю, который получится у всех: секреты приготовления идеального теста
Пухлый сладкий кекс подходит на любой случай. Если воспользоваться следующим рецептом, у вас получится идеальный десерт к чаю. Тесто будет очень нежным и воздушным, потому что в основе сметана и сливочное масло.
Идея приготовления воздушного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1/3 ч.л. соли
- 180 г сахара
- 20 г ванильного сахара
- 180 г. сливочного масла 82%
- 180 г сметаны 20-30 %
- 250 г муки (+1 ст.л. для изюма)
- 10 г разрыхлителя
- 150 г изюма
- цедра с одного апельсина
Способ приготовления:
1. Соединить яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром.
2. Все взбить до светлой и рыхлой массы.
3. Добавить сметану, растопленное, но не горячее сливочное масло.
4. Просеять муку с разрыхлителем.
5. Перемешать тесто до однородности.
6. Добавить изюм, предварительно его залить кипятком.
7. Просушить бумажным полотенцем и присыпать мукой.
8. Выпекать кекс в разогретой до 180° духовке +/- час. Готовность проверить деревянной шпажкой.
