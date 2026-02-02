Пухлый сладкий кекс подходит на любой случай. Если воспользоваться следующим рецептом, у вас получится идеальный десерт к чаю. Тесто будет очень нежным и воздушным, потому что в основе сметана и сливочное масло.

Идея приготовления воздушного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

1/3 ч.л. соли

180 г сахара

20 г ванильного сахара

180 г. сливочного масла 82%

180 г сметаны 20-30 %

250 г муки (+1 ст.л. для изюма)

10 г разрыхлителя

150 г изюма

цедра с одного апельсина

Способ приготовления:

1. Соединить яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром.

2. Все взбить до светлой и рыхлой массы.

3. Добавить сметану, растопленное, но не горячее сливочное масло.

4. Просеять муку с разрыхлителем.

5. Перемешать тесто до однородности.

6. Добавить изюм, предварительно его залить кипятком.

7. Просушить бумажным полотенцем и присыпать мукой.

8. Выпекать кекс в разогретой до 180° духовке +/- час. Готовность проверить деревянной шпажкой.

