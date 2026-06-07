Молочный бисквит считается универсальной основой для домашних тортов и десертов. Благодаря добавлению горячего молока и масла структура коржа получается особенно нежной, а сам бисквит хорошо режется на несколько ровных слоев. Такой рецепт подойдет даже тем, кто только начинает осваивать домашнюю выпечку.

Идея приготовления воздушного домашнего бисквита опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 штук (примерно 300 г)

соль – щепотка

сахар – 180 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 260 г

разрыхлитель – 10 г

молоко – 150 г

масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Первым делом яйца комнатной температуры нужно взбить вместе со щепоткой соли до образования легкой пены. Постепенно добавляйте обычный и ванильный сахар, продолжая взбивать массу до пышной и очень устойчивой консистенции.

2. Именно качественно взбитые яйца являются главным секретом высокого бисквита. От этого этапа во многом зависит конечный результат.

3. Отдельно просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем. Это поможет равномерно распределить сухие ингредиенты в тесте.

4. Молоко доведите до кипения и сразу смешайте с маслом. Смесь должна оставаться горячей.

5. К яичной массе поочередно добавляйте сухие ингредиенты и молочную смесь, осторожно перемешивая лопаткой. Движения должны быть плавными, чтобы сохранить максимальное количество воздуха в тесте.

6. Готовое тесто перелейте в подготовленную форму для выпекания.

7. Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке примерно 45–50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: после прокалывания она должна оставаться сухой.

8. После выпекания дайте бисквиту полностью остыть. Затем заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь.

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