Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку
Десерты из тыквы очень нежные, пышные и сладкие. Все это можно сказать о следующем варианте выпечки – кексе из тыквы. Он готовится гораздо проще популярных многокомпонентных тортов, к тому же, в разы бюджетнее.
Идея приготовления пышного тыквенного кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для семейного чаепития – это именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 325 г (сорт хоккайдо)
- яйца – 2 шт.
- масло – 90 г
- сахар – 150 г
- цедра лимона и апельсина
- апельсиновый сок – 50 мл.
- мука – 250 г
- сода – 4 г
- разрыхлитель – 3 г
- мускатный орех/гвоздика/корица – по вкусу
- соль – 2 г
- орешки/цукаты – по желанию
- немного сливочного масла для смазки формы
Ингредиенты для крема:
- сливочный творог – 100 г
- масло – 50 г
- сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
1. Тыкву предварительно запечь в духовке, в фольге, с добавлением 2-3 ст.л. воды.
2. После охлаждения измельчить в блендере.
3. Пюре смешать с яйцами и сахаром, влить подсолнечное масло.
4. Натереть немного цедры лимона и апельсина.
5. Выжать сок из апельсина и добавить в массу.
6. Просеянную муку, соду, разрыхлитель, специи и соль смешать отдельно.
7. Постепенно всыпать муку в тыквенную массу. Добавить сухофрукты в орешки. Надо стараться осторожно и недолго вымешивать кекс, чтобы он не осел.
8. Форму смазать сливочным маслом и влить туда массу.
9. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.
10. Проверить на готовность деревянной палочкой – она должна быть сухой.
11. Для крема взбивать минуту охлажденный творог и сливочное масло с сахарной пудрой.
12. Взбивать до загустения 3-4 минуты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: