Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

Десерты из тыквы очень нежные, пышные и сладкие. Все это можно сказать о следующем варианте выпечки – кексе из тыквы. Он готовится гораздо проще популярных многокомпонентных тортов, к тому же, в разы бюджетнее.

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Идея приготовления пышного тыквенного кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для семейного чаепития – это именно то, что нужно.

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 325 г (сорт хоккайдо)
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 90 г
  • сахар – 150 г
  • цедра лимона и апельсина
  • апельсиновый сок – 50 мл.
  • мука – 250 г
  • сода – 4 г
  • разрыхлитель – 3 г
  • мускатный орех/гвоздика/корица – по вкусу
  • соль – 2 г
  • орешки/цукаты – по желанию
  • немного сливочного масла для смазки формы

Ингредиенты для крема:

  • сливочный творог – 100 г
  • масло – 50 г
  • сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

1. Тыкву предварительно запечь в духовке, в фольге, с добавлением 2-3 ст.л. воды.

2. После охлаждения измельчить в блендере.

3. Пюре смешать с яйцами и сахаром, влить подсолнечное масло.

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

4. Натереть немного цедры лимона и апельсина.

5. Выжать сок из апельсина и добавить в массу.

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

6. Просеянную муку, соду, разрыхлитель, специи и соль смешать отдельно.

7. Постепенно всыпать муку в тыквенную массу. Добавить сухофрукты в орешки. Надо стараться осторожно и недолго вымешивать кекс, чтобы он не осел.

8. Форму смазать сливочным маслом и влить туда массу.

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

9. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

10. Проверить на готовность деревянной палочкой – она должна быть сухой.

Пышный тыквенный кекс к чаю: как приготовить вкусную осеннюю выпечку

11. Для крема взбивать минуту охлажденный творог и сливочное масло с сахарной пудрой.

12. Взбивать до загустения 3-4 минуты.

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