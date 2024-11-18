Десерты из тыквы очень нежные, пышные и сладкие. Все это можно сказать о следующем варианте выпечки – кексе из тыквы. Он готовится гораздо проще популярных многокомпонентных тортов, к тому же, в разы бюджетнее.

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Идея приготовления пышного тыквенного кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Для семейного чаепития – это именно то, что нужно.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 325 г (сорт хоккайдо)

яйца – 2 шт.

масло – 90 г

сахар – 150 г

цедра лимона и апельсина

апельсиновый сок – 50 мл.

мука – 250 г

сода – 4 г

разрыхлитель – 3 г

мускатный орех/гвоздика/корица – по вкусу

соль – 2 г

орешки/цукаты – по желанию

немного сливочного масла для смазки формы

Ингредиенты для крема:

сливочный творог – 100 г

масло – 50 г

сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

1. Тыкву предварительно запечь в духовке, в фольге, с добавлением 2-3 ст.л. воды.

2. После охлаждения измельчить в блендере.

3. Пюре смешать с яйцами и сахаром, влить подсолнечное масло.

4. Натереть немного цедры лимона и апельсина.

5. Выжать сок из апельсина и добавить в массу.

6. Просеянную муку, соду, разрыхлитель, специи и соль смешать отдельно.

7. Постепенно всыпать муку в тыквенную массу. Добавить сухофрукты в орешки. Надо стараться осторожно и недолго вымешивать кекс, чтобы он не осел.

8. Форму смазать сливочным маслом и влить туда массу.

9. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

10. Проверить на готовность деревянной палочкой – она должна быть сухой.

11. Для крема взбивать минуту охлажденный творог и сливочное масло с сахарной пудрой.

12. Взбивать до загустения 3-4 минуты.

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