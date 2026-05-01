Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно
Легкое овощное рагу – это удачный вариант для быстрого обеда. Блюдо готовится из простых сезонных ингредиентов и не требует сложных действий. Сочетание кабачков, томатов и перца дает сочный и насыщенный вкус. Такой рецепт подойдет для ежедневного меню, когда хочется чего-то простого и домашнего. Готовится быстро и получается очень ароматно.
Идея приготовления вкусного овощного рагу для обеда опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт. (примерно 700 г)
- перец болгарский – 1 шт.
- помидоры – 2 шт. средние
- лук – 1 крупный
- чеснок – 2-3 зубчика
- сыр сливочный (крем-сыр) – 175 г
- вода горячая – 120 мл.
- соль – по вкусу
- специи – 1-2 ч.л.
- зелень свежая – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. подготовьте овощи. Нарежьте лук небольшими кубиками, кабачки – средними кусочками, перец и помидоры – более мелкими кубиками. Чеснок измельчите чеснок.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
3. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. После этого выложите перец и помидоры, перемешайте и готовьте несколько минут.
4. Добавьте кабачки, перемешайте и тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи начнут становиться мягкими.
5. Посолите и добавьте специи по вкусу.
6. Введите измельченный чеснок, перемешайте. Добавьте сливочный сыр, влейте горячую воду и хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным.
7. Тушите блюдо еще несколько минут до испарения лишней жидкости и мягкости овощей.
8. В конце добавьте измельченную зелень.
