Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

Легкое овощное рагу – это удачный вариант для быстрого обеда. Блюдо готовится из простых сезонных ингредиентов и не требует сложных действий. Сочетание кабачков, томатов и перца дает сочный и насыщенный вкус. Такой рецепт подойдет для ежедневного меню, когда хочется чего-то простого и домашнего. Готовится быстро и получается очень ароматно.

Идея приготовления вкусного овощного рагу для обеда опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт. (примерно 700 г)
  • перец болгарский – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт. средние
  • лук – 1 крупный
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сыр сливочный (крем-сыр) – 175 г
  • вода горячая – 120 мл.
  • соль – по вкусу
  • специи – 1-2 ч.л.
  • зелень свежая – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

1. подготовьте овощи. Нарежьте лук небольшими кубиками, кабачки – средними кусочками, перец и помидоры – более мелкими кубиками. Чеснок измельчите чеснок.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

3. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. После этого выложите перец и помидоры, перемешайте и готовьте несколько минут.

4. Добавьте кабачки, перемешайте и тушите на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи начнут становиться мягкими.

Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

5. Посолите и добавьте специи по вкусу.

6. Введите измельченный чеснок, перемешайте. Добавьте сливочный сыр, влейте горячую воду и хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным.

Рагу на обед из кабачков, помидоров и перца: получится очень вкусно

7. Тушите блюдо еще несколько минут до испарения лишней жидкости и мягкости овощей.

8. В конце добавьте измельченную зелень.

