Те, кто хорошо помнит времена СССР, часто подчеркивают, что тогда мороженое было самым вкусным и сейчас такого уже не попробуешь. Действительно, этот десерт был очень вкусным, особенно по сравнению с другими продуктами питания, продаваемыми на территории тогдашнего Советского союза.

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О том, как производилось это легендарное мороженое, а также как появился его рецепт, разбирался FoodOboz. Оказалось, что мороженое не такое уж и советское.

До 1936 года в СССР никто даже не слышал о вкусном мороженом, которым с удовольствием могут лакомиться и дети, и взрослые. Именно в этот год Анастас Микоян, тогдашний нарком пищевой промышленности, посетил США. Там он изучал опыт иностранных коллег, а также привез оборудование, необходимое для начала производства "легендарного советского мороженого". Находясь в США, он лично выбирал самые вкусные виды мороженого, чтобы позаимствовать их для своей страны. Ими оказались: молочный и сливочный пломбир, эскимо, крем-брюле, а также фруктовое и ванильное мороженое.

Интересно, что нарком позаимствовал у США не только рецептуру и технологию изготовления мороженого, но и технику его продаж непосредственно на улицах из крупных морозильных камер. Сливочное мороженое стоило 22 копейки, а еще за 3 дополнительные копейки его можно было дополнить шоколадом или вареньем. Очереди за вкусным мороженым выстраивались достаточно большие. Многие приезжали за мороженым из сел, покупая его трехлитровыми банками. Поэтому очередь двигалась медленно, но люди терпеливо ожидали, чтобы отведать вкусное советское мороженое, которое на самом деле оказалось совсем не советским.

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