Когда нет возможности разжечь мангал, но хочется сочного шашлыка, на помощь приходит духовка. Куриное филе в йогуртовом маринаде получается нежным, ароматным и хорошо подрумянивается во время запекания. Дополнить такое блюдо можно молодым картофелем и легким соусом из зелени. В результате получается полноценный обед или ужин, который легко приготовить даже в будний день.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогерши recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 средних куска

греческий йогурт – 3 ст.л.

паприка – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

хмели-сунели – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

греческий йогурт – 3-4 ст.л.

укроп – большой пучок

петрушка – большой пучок

чеснок – 1 зубчик

соль – щепотка

молодой картофель – 700-800 г

сливочное масло – 30-40 г

сметана – несколько столовых ложек

свежий укроп – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте крупными одинаковыми кубиками и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте греческий йогурт, соль и специи. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо. Оставьте мариноваться не менее чем на 20–30 минут.

3. Замочите деревянные шпажки в воде на 15 минут, чтобы они не подгорели во время запекания.

4. Нанизайте кусочки курицы на шпажки и выложите их на противень или решетку.

5. Запекайте шашлык в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления золотистой корочки.

6. Для гарнира хорошо промойте молодой картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности.

7. Слейте воду, добавьте сливочное масло, сметану, измельченный укроп, зеленый лук, соль и перец. Аккуратно перемешайте.

8. Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанной зеленью, добавьте измельченный чеснок и щепотку соли.

9. Перемешайте до однородной консистенции.

10. Подавайте горячий шашлык вместе с молодым картофелем и соусом из зелени.

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