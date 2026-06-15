Рецепт без мангала: как приготовить сочный шашлык в духовке на обед
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Когда нет возможности разжечь мангал, но хочется сочного шашлыка, на помощь приходит духовка. Куриное филе в йогуртовом маринаде получается нежным, ароматным и хорошо подрумянивается во время запекания. Дополнить такое блюдо можно молодым картофелем и легким соусом из зелени. В результате получается полноценный обед или ужин, который легко приготовить даже в будний день.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогерши recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 средних куска
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- хмели-сунели – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- греческий йогурт – 3-4 ст.л.
- укроп – большой пучок
- петрушка – большой пучок
- чеснок – 1 зубчик
- соль – щепотка
- молодой картофель – 700-800 г
- сливочное масло – 30-40 г
- сметана – несколько столовых ложек
- свежий укроп – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте крупными одинаковыми кубиками и переложите в глубокую миску.
2. Добавьте греческий йогурт, соль и специи. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо. Оставьте мариноваться не менее чем на 20–30 минут.
3. Замочите деревянные шпажки в воде на 15 минут, чтобы они не подгорели во время запекания.
4. Нанизайте кусочки курицы на шпажки и выложите их на противень или решетку.
5. Запекайте шашлык в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20-25 минут до появления золотистой корочки.
6. Для гарнира хорошо промойте молодой картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности.
7. Слейте воду, добавьте сливочное масло, сметану, измельченный укроп, зеленый лук, соль и перец. Аккуратно перемешайте.
8. Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанной зеленью, добавьте измельченный чеснок и щепотку соли.
9. Перемешайте до однородной консистенции.
10. Подавайте горячий шашлык вместе с молодым картофелем и соусом из зелени.
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